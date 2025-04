Blue balls

Fernando Savater, hablando del columnismo, piensa que este debe tener cierta función social, una dimensión pedagógica, llamar la atención sobre algo. Le tienen adjudicadas 300 ... palabras semanales; las escribe un día, al siguiente las repasa y el tercero se dedica a repensarlas, a su relectura y a cambiar alguna.

A algo así he llegado de forma intuitiva. Además, el procesador de texto me permite dar estos pasos sin pereza. Ya ha llovido desde mis primeros artículos −mi eterno agradecimiento a Teresiano–, mecanografiados con una Lettera 42 que aún conservo. No ganaba para folios.

Conmigo son más generosos, 450, aunque cada dos semanas, lo que me permite repensarlas más, pero a cambio te obligas a hacer un artículo más intemporal, para que ningún lector, si los tengo, se pregunte de qué hablo. A veces lo noticiable es tanto que ni en un popurrí alcanzaría escribir sobre lo más impactante. Puedo ir desde las muchachas de Ory −dónde llegaría la MeMa si Ayuso le proporcionara semejante munición− a la dismenorrea de la ministra del hembrismo sin solución de continuidad, como la ardilla de Estrabón cruzaba España «de árbole en árbole».

Salvadora Mateos, delegada del Gobierno en Ceuta, ha ejercido de magdalena proustiana. No es que huela a algo, que no lo sé, es por lo de su «muchachas».

La casa de mi abuelo, donde me crié, era especial, tenía una tienda, ultramarinos y coloniales decía el anuncio, y una fábrica de embutidos y siempre había mucha gente: parientes acogidos, criadas –se las llamaba así–, lavanderas, matanceras, planchadoras, modistas… hasta niñeras para nosotros.

Mi tía Isabel las llamaba para comer al grito de «¡Muchachas!». No me había acordado de ello hasta que Ory, como se conoce a Salvadora, las ha mentado.

Ha hablado de algo que de verdad preocupa a la clase media −¿a quién le importa el Comité de Perspectivas de Género de la OTAN y que Sánchez quiera hacer de España su bandera?− y ha empleado un lenguaje coloquial, nada políticamente correcto: «En Ceuta, sobre todo las amas de casa, estamos deseando que vengan las muchachas, te lo digo empezando por mí. Estar trabajando por la mañana y de limpieza por la tarde la verdad que cuesta».

De la dismenorrea qué queréis que os diga, que, por paridad, debería la ministra del hembrismo establecer, más que baja laboral, mecanismos −no me pregunten cuáles, que puede terminar esto en un artículo subido de tono− que aliviaran el dolor de los jóvenes cachorros, el blue balls, pelotas azules o tristes. A los jovencitos, cuando se recalientan y no les dicen que sí, las pelotas les duelen tanto como una regla.

Otro día les cuento si la honeymoon cystitis debería ser causa de baja.