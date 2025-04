Los 387 bloqueados

Comenta Compartir

«¿Podría hablar con el responsable de la empresa?». Y ahí es cuando dices que ya sabías tú que no tenías que haber contestado a ... esa llamada. Soy autónomo y mis números de teléfono aparecen en infinidad de directorios y guías. Y eso, que se supone que debería ser una ventaja para mi negocio, se ha convertido en un incordio mayúsculo desde hace tiempo. Por mucho que tanto mis números particulares como laborales estén en la Lista Robinson, el goteo de llamadas silenciosas, comerciales o simplemente molestas, es incesante. Y a todas horas. El identificador de llamadas de mi móvil, que se nutre de las webs que se dedican a recopilar todos esos números que llaman a su antojo y sin consideración alguna me ahorra el descolgar alguna que otra vez, pero siempre van por delante, y siempre hay un número nuevo. Y lo peor de todo es que entre tanta llamada inútil, al final acabas dejando de atender la de algún potencial cliente, porque tampoco te puedes poner a devolver todas las que tienes en tu lista de llamadas perdidas, cuando sales de una reunión o has tenido un rato el móvil en silencio. Desde hace un tiempo, cuando detecto un número de estos, lo bloqueo y lo añado al contacto «No contestar». Pues bien, hace unos días miré por curiosidad, y el «Sr. No Contestar» cuenta ya con 387 números de teléfono en su haber.

¿Cesará esto algún día? Espero que sí, porque estoy viendo que al final me acabarán llamando de 'El Hormiguero' para preguntarme que si «¿sabe usted qué es lo que quiero?», y me quedaré sin premio por evitar contestar a un número desconocido. Habrá que tomárselo con humor, qué remedio.

