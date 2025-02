El PP y su blandenguería

Comenta Compartir

Mientras el PSOE se dedica a descuartizar España y hacer de ella un cadáver político «andante», el PP no deja de abochornar al votante medio ... y mirar para otro lado como si nada le concerniese. Tanto que varias veces lo ha apoyado. La primera, «equivocándose» en la votación contra la reforma laboral; la segunda, volviéndose a «equivocar» a la hora de investigarse a ellos mismos; y la tercera, apoyando al partido del Gobierno en la reforma de los RETA. Por no decir que son los únicos que no ven el daño que están provocando a España. ¿Ejemplo? Votar en contra de la propuesta de Vox en la defensa del español en Cataluña. Es decir, darles aire al golpismo y al independentismo más duro y extremo. Súmenle que cuando gobernaba el paniaguado Rajoy aplicó tarde y mal el artículo 155 en Cataluña. Así mismo defienden que España (Pons 'dixit') es un Estado plurinacional, y pactan con el PSOE para institucionalizar un festivo para celebrar el Ramadán, orillando las festividades cristianas. El popular se conforma con ser un relevo del socialista, pues espera a que Sánchez acabe la legislatura para que este le pase la patata caliente de una gobernación endemoniada. En el fondo lo que buscan es volver al viejo y rancio bipartidismo, alejando así a Vox de la responsabilidad gubernativa. Recordemos que Pablo Casado afirmaba que «el PSOE es un gran partido», «yo conozco a Sánchez desde hace 15 años», «la relación personal entre Sánchez y yo es buena». Y también como Juanma Moreno decía: «Se abre una etapa para el diálogo con el PSOE». Y Casado diciéndole a Abascal: «Está chapoteando sobre la sangre de las víctimas de ETA». De las cosas más viles e infames que he oído. El PP nunca cambió ni se reformó, siempre fue el mismo; cambiaron unos políticos por otros, sobre todo por jubilación. Si tuviera que definir al PP en una única divisa: «Si no te gustan mis principios, tengo otros». Solo le falta al PP adherirse al PSOE y llamarse PPSOE o PPSOP. No les extrañe que el día de mañana vengan a hacer parecidas tropelías a las que está perpetrando el PSOE. Hablamos del partido que no tuvo coraje para derogar la ley del aborto y todas las impuestas por Zapatero y el mismo que no tuvo los «dídimos» de reivindicar y revalidar la foto de Colón con Vox (por miedo a que les llamasen franquistas). El PP es un partido menguado, poltrón y carcomido hasta el tuétano; su gente se deja acogotar por el PSOE y da la impresión de que le falta lo que a Vox le sobra: determinación y empeño. Es curioso que sea Vox el único partido con el que no pacta. «Quien pacta con radicales se convierte en un radical». Mientras tiende la mano al PSOE, al tiempo que este con más acrimonia lo trata y por más blandengue lo toma.

Cartas a la directora