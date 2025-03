Soy un blanco en un cuerpo confundido

Comenta Compartir

Vaya por delante mi respeto total hacia los integrantes del variopinto colectivo trans, acompañado de afecto y disgusto solidario por su situación, que espero no ... esté teñido de paternalismo alguno, hacia las personas inmersas en esa situación; especialmente a las pocas, no más de cuatro o cinco, que directamente he conocido pues no me atrevería a generalizarlo a cualquiera que se autodenomine transexual.

Sobre este asunto, en la actualidad muy controvertido, mi posición es que un adulto que tenga de forma clara, y mantenida en el tiempo, la percepción de sí mismo y de su cuerpo como realidades incompatibles entre sí, que le ocasionan gran sufrimiento, perplejidad y extrañeza y desea decididamente conseguir el cuerpo en su dimensión sexual que considera le corresponde, en ausencia de enfermedad mental que explique todo esto, debe ser ayudado a poder realizar sus deseos. Estoy a favor de reconocer ese derecho a quienes yo llamaría auténticos transexuales, integrantes de lo que, en términos médicos sería más acertado llamar espectro trans pues sus componentes podrían agruparse en cuatro o cinco grupos bien diferenciados entre sí por lo que no se deberían haber eliminado las evaluaciones de salud mental, psicológicas y psiquiátricas, previas en tan delicado y complicado asunto. Que actuaciones de carácter irreversible se realicen en la infancia o adolescencia, en consonancia con la aparición tan temprana de criterios, percepciones, deseos, etcétera de cambio de sexo y/o género, nunca deberían ser combatidos psicofarmacológicamente per se, pero tampoco favorecidos hormonalmente. Y mucho menos quirúrgicamente. Tampoco debería dárseles difusión en los medios de comunicación y menos aún en el ámbito familiar o escolar como si de un tema de interés general se tratara del que es conveniente informar a los niños desde edad temprana. Craso error; hay estudios que dicen que el 75% de los menores que presentan síntomas de lo que hasta ahora se llamaba disforia de género, y ya ha sido rebautizado como discordancia, incongruencia o discrepancia de género para que no suene a enfermedad, no lo tienen al llegar a la pubertad. Además, debe considerarse la existencia de nuevas percepciones del propio cuerpo al producirse los cambios que aparecen con la llegada a la adolescencia, el efecto de nuevas hormonas circulando inéditamente como un componente más por su sangre, afectando a todos los tejidos y órganos corporales, incluidos los receptores cerebrales que en ese momento despiertan. Y añadir a ello el cambio de rol, al pasar de niño a adolescente. Son muchas novedades, difíciles de conocer, aceptar e integrar para un joven e inexperto en situación brusca de cambio y crecimiento. No parece acertado calentarles la cabeza con posibilidades, hipótesis o planteamientos que, a la inmensa mayoría, motu proprio, no se les han ocurrido. Y mucho menos hacerlo a los ocho o nueve años de edad. Respetar, acompañar, cuidar y querer a esos otros menores, pocos si no se airea el tema, frágiles seres humanos desconcertados con lo que está sucediéndoles a ellos mismos y su forma de posicionarse e interactuar con el exterior, es lo que debe hacerse. Y no olvidar, u obviar, el llamado error de predicción, pues en sus fantasías, estas personas dan por hecho lo que creen que va a ser su cuerpo tras el cambio hormonal y quirúrgico pero la mayoría de las veces está muy lejos de suceder. Tanto su aspecto corporal como los genitales quirúrgicamente reconstruidos pueden ocasionarles una frustración enorme. El lector se estará preguntando ¿y qué tiene que ver todo esto de la transexualidad con los problemas raciales y con los negros que, perjudicados por su mal llamada raza, pues todos los humanos pertenecemos a la misma, no quieren ser negros? Pues directamente, no mucho, pero propongo el siguiente ejercicio que ayude a reflexionar sobre todo lo anterior: supongamos que en una escuela secundaria en los EE UU todos los alumnos son adolescentes negros y, por tanto, por mucho empeño en que se sientan bien, y mucho eufemismo en llamarlos afroamericanos, la realidad social es que se encuentran mal y que tienen motivos sobrados para ello. Y supongamos que algunos fanatizados docentes de esa escuela sostienen la teoría de que esos alumnos pueden ser blancos, aunque su aspecto indique que son negros. Que no todo el que sea visto por los otros como negro lo es pues en realidad existe la posibilidad de estar en el cuerpo confundido, que el verdadero color de cada uno es aquel con el que se identifica pese a que su apariencia sea otra. ¿Qué ocurriría? ¿Todos los jóvenes negros que oyeran esta teoría se divertirían por lo absurdo y erróneo de la misma o habría algunos, sin duda en el grupo de los que más sufrirían a causa del color de su piel, en los que prendería la idea de que alguien puede tener un cuerpo del color equivocado, el negro en este caso, siendo el blanco el auténtico color suyo, aunque las apariencias indiquen lo contrario? En un caso como en el otro, el factor social resulta determinante y conviene tenerlo siempre presente al legislar sobre lo que he llamado el espectro trans.

