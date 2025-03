Comenta Compartir

Voy a empezar con un 'Me acuerdo' a lo George Perec. Me acuerdo de Andrea Jaeger poniéndose un pantalón largo en Wimbledon porque le había ... venido la regla. Los 'me acuerdo' de Perec son pequeños fragmentos de cotidianidad y qué cosa más cotidiana en una chica que la regla. En el deporte o donde sea. Más allá del dolor o el malestar, en el deporte está la preocupación de no manchar si llevas un pantalón blanco obligatorio. Las futbolistas del Manchester City han logrado que el pantalón, blanco como el del Real Madrid, cambie a un color oscuro para evitar la incomodidad e inseguridad, para estar concentradas y no pensando en otra cosa. Marilyn Monroe se puso dos bragas para la escena donde el aire del metro le levantaba el vestido en 'La tentación vive arriba'. Para que no se le viera nada. Hayley Mills hizo lo mismo para 'Tú a Boston y yo a California' cuando se queda en ropa interior. Cotidianeidades de mujeres. Con regla o sin regla.

