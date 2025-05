Un 'Black Friday' atípico

Comenta Compartir

El próximo viernes se celebra el 'Black Friday', una jornada de origen estadounidense marcada por la venta masiva de productos a precio rebajado con la ... que se da comienzo oficiosamente a la campaña navideña. Las expectativas de ventas son buenas y se calcula que cada ciudadano invertirá unos 250 euros. Sin embargo, en esta edición las cosas no discurrirán como habitualmente. Las empresas suelen utilizar esta venta masiva con menores beneficios que los habituales para limpiar 'stock', pero esta vez las existencias no son tan abundantes y de hecho habrá escasez de determinados productos. La vuelta a la normalidad tras la pandemia –que todavía no es completa pero que ya permite la movilidad y el acceso al consumo– ha producido un fuerte incremento de la demanda, en unos mercados que se habían paralizado durante la fase álgida de la crisis sanitaria.

El coronavirus ha detenido muchos procesos productivos, y a la falta de chips, que impide la fabricación de automóviles y de múltiples aparatos informáticos –como consolas de videojuegos–, entre otros productos, se suma la escasez de materias primas tales como la madera, los plásticos o ciertos metales. En estas circunstancias, no tiene sentido ofrecer grandes rebajas y de hecho algunas compañías ya han anunciado precios fijos o semifijos en las próximas campañas o las rebajas de comienzo de año. No parece, sin embargo, que la reducción de los descuentos vaya a repercutir en gran medida en las ventas, ya que el ahorro acumulado durante la pandemia –unos 50.000 millones de euros según las autoridades económicas– permanece en los bolsillos de los consumidores y terminará siendo gastado, bien en el objeto del deseo de cada persona, bien en productos similares si el surtido ya no es tan amplio. El pronóstico es, pues, que mejorará el negocio, tras un 2020 marcado por la pandemia, y si los precios no descenderán tanto al menos no subirán, algo que sucederá inevitablemente en 2022 según todos los analistas, al menos hasta que se restituyan y normalicen los procesos de fabricación y distribución. En definitiva, estamos en vías de que lentamente se recuperen los equilibrios previos a la covid, con algunas excepciones fruto de la modernidad que producirán cambios estructurales en los sistemas de comercialización y venta. Y esta vez, un 'Black Friday' atípico como este será un paso más hacia la recuperación de la vieja-nueva normalidad.

