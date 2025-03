Comenta Compartir

Ha llegado el verano y los españoles hemos salido de estampida, enfermos de claustrofobia tras dos años de pandemia. Hay necesidad de escapar. El pueblo ... es demasiado pequeño y aburrido para pasar todo el verano dentro y la ciudad es demasiado grande y angustiosa si, caminando, uno no puede dejar atrás el asfalto en menos de una hora. Dos años de sedentarismo han dado pie a un verano de nómadas, a pesar del precio de la gasolina y de los hoteles. ¿Que no hay billetes de tren, que hay huelgas de aeropuertos, que los cruceros se han puesto prohibitivos? ¡Pues en blablacar! ¿Qué no podemos volar a San Petersburgo ni a Dublín, ni navegar en un crucero por el Báltico? ¡Pues vamos a Barcelona, o a Benidorm, o a una ruta por el Cantábrico, o a París o a Roma, que también allí llega el blablacar, que es una palabra internacional que todo el mundo entiende! Lo usan tanto quienes van a un lugar nuevo para conocerlo como los que huyen del lugar propio porque les gustaría olvidarlo.

Y así no es extraño ver en determinados puntos de las ciudades, en una gasolinera, en estaciones de tren o de autobús, en el aparcamiento de un hipermercado a gente con maleta esperando. Llega un coche, se saludan, se dan la mano, se suben y el coche arranca. La arcada de Moncloa, en Madrid, se convirtió en lugar de salida para los viajeros que iban hacia Castilla y León o hacia Galicia, y los coches se acumulaban como en una estación, de modo que la policía tuvo que poner vigilancia para impedirlo. El blablacar, un invento francés y ahora una empresa que cotiza en bolsa, consiste en compartir el coche privado con otros viajeros que lleven la misma ruta. Es como la versión 2.0, digital y políglota, del antiguo autostop, ahora utilizado por millennials en lugar de hippies, pero con el mismo afán de huir de lo local y sedentario. La desconfianza que puede provocar queda pronto anulada por el control de la web, que registra la identidad de los usuarios, la trayectoria, los mensajes, los pagos en un número de cuenta. Pero la mejor seguridad la otorgan los comentarios de los viajeros sobre la habilidad del conductor, la puntualidad, el trato, la conversación, la cortesía… o la ausencia de esas cualidades. A nadie le interesa un mal comportamiento, porque todo queda registrado. Es imposible que cincuenta viajeros que no se conocen entre sí hayan mentido sobre uno de ellos, pues las opiniones sólo son publicadas por la página una vez concluido el viaje. Esta original combinación de transporte público y transporte privado llevó enseguida al éxito del blablacar, al principio entre jóvenes, pero ya extendido a usuarios de toda edad y condición: parados y autónomos, ejecutivos y conferenciantes, estudiantes y jubilados, disc-jockeys y futbolistas, kellys y marquesas, el pueblo y la aristocracia. En las hemerotecas están las polémicas entre la escritora Sabina Urraca y Álvaro de Marichalar, que coincidieron como usuarios en un viaje, o la de Andrés Samper, el diputado de Ciudadanos obligado a dimitir porque ofrecía su coche en blablacar cuando ya el parlamento andaluz le pagaba dietas por dichos viajes. También lo utilizan muchos militares y policías, pero no revelan su profesión, como si la disciplina de su oficio fuera incompatible con la flexibilidad del programa, y sólo responden que son 'funcionarios'. Sube uno a un blablacar y ve a todo el mundo contento porque todo el mundo gana. Ganan los pasajeros a quienes recogen prácticamente en la puerta de su casa para un viaje rápido, con horarios flexibles y a un precio barato, sobre todo comparado con los precios de Renfe en este mes de julio. Gana el conductor, a quien le sale rentable el viaje, aunque más dinero gana todavía la matriz francesa. Hasta gana el medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases. Los únicos que pierden son las compañías de autobuses. Como el viaje es casi sinónimo de aventura, el blablacar ha generado historias de lo más divertido, no sé si todas reales o leyendas urbanas, que van enriqueciendo su mitología. Te hablan de una pareja de sordomudos que ofrecen su coche y del susto de los pasajeros cuando el conductor deja de mirar a la carretera para leer los labios de quien le habla con lenguaje de signos. O del caso de un usuario despistado que iba hacia Bilbao y llegó con la maleta al punto de partida, le preguntó al que esperaba con su coche si era José el del blablacar y se subió con él. Sólo se dio cuenta de que se había equivocado de vehículo cuando llevaban recorridos cincuenta kilómetros hacia Sevilla y el verdadero usuario que se había quedado en tierra llamó por teléfono al conductor para preguntarle por qué se retrasaba tanto. O de la viajera que le pidió al conductor que la bajara en una carretera desierta, a pesar de su temor a dejarla sola en medio de la nada… En blablacar incluso nacen amistades y surgen relaciones de todo tipo. Y ya termino, que tengo que cerrar la maleta y bajar a la calle para subirme al blablacar que me llevará al norte.

