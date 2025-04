Bienvenidos al María Luisa

Desde que en el año 2000 el Teatro María Luisa cerrara sus puertas, hasta el pasado domingo, 12 de febrero, han pasado 22 febreros en ... los que los carnavaleras y carnavaleros de Mérida hemos soñado con ver nuestro templo de la calle Camilo José Cela de nuevo lleno de papelillos. Y así ha sido. Años de lucha, de pasodobles reivindicativos, de tantos problemas… Pero, ahora sí, han tenido su merecida recompensa.

Con el estreno de la ronda de cuartos, y sus posteriores semifinales, nuestro teatro se ha puesto de largo. Pero me atrevo a decir que lo vivido el pasado domingo en nuestro flamante María Luisa pasará a la historia del Carnaval Romano y de Mérida. El concurso de agrupaciones juveniles fue emocionante, vibrante y, además, fue el mejor termómetro para dejar claro que nuestro Carnaval tiene el futuro más que asegurado. Y ese futuro no tendrá otro lugar como escaparate que no sea el María Luisa. Al igual que lo hicieron Los Cazurrinos, Las Turuteras, Tormentillas, Sureños o Los Desiguales en los años 90 y a comienzos de siglo, nuestra esencia, nuestro latido carnavalero depende de Los Paveras, Los que Sobraban, Las Desiguales o Me lo quitan de las manos. Ellas y ellos se merecían y se merecen la misma oportunidad de pisar esas tablas. Como diría el poeta gaditano: «Estás pisando tierra santa».

Gracias a un ingente trabajo, hemos llegado justo a tiempo para esta edición del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano, pero a falta de la celebración de la gran final, puedo decir que ha sido un éxito rotundo. Que conste que no ha sido fácil, pero la labor ejercida por el ayuntamiento de Mérida junto al de la empresa adjudicataria de la gestión ha resultado brillante.

La apertura de nuestro pequeño y coqueto María Luisa también conlleva que el centro de Mérida recupere su esencia con el pasacalles de los grupos hasta llegar al teatro. La ilusión de calentar las voces en su anfiteatro antes de subir a la escena, un escenario que embruja nada más pisarlo, con una acústica impresionante, que facilita y mejora los repertorios. Miradas al cielo desde el escenario, desde la platea, a ese gallinero tan cerca que sienten su calor. Un Teatro María Luisa que reduce su espacio para el público, sí, pero no vamos a ser cainitas, mejora todo lo que ningún otro sitio te da.

Emoción y sentimientos de reencuentro tras 23 años de espera. Aláez, Rodas, González o Colomo están viéndonos desde el gallinero más alto para darnos fuerza. Estoy seguro que se les esboza una sonrisa al ver su teatro. 23 años han pasado desde que aquellas 'pilinguis' Pippi Långstrump ganaron con aquella presentación legendaria que ha quedado sellada para la posteridad, al igual que el himno 'mararo' de 'Será que llega febrero'. Este año ganará otra comparsa y otra chirigota, y tendremos, además, cuarteto y coro ganadores. Pero lo que está claro es que el Carnaval Romano, y sobre todo, la gente que lo formamos, somos los que más hemos ganado. «La de televisión, esa niña coqueta…».