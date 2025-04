La Ley de Bienestar Animal, a falta del Senado, se parece más a la factura de la luz o teléfono que a una propiamente dicha ... de obligado cumplimiento ley ministerial. ¿Qué animales serán considerados mascota? ¿qué tipo de curso habrá que hacer para tener como mascota un perro, hurón, conejo o roedor? Erizos no, tampoco especies exóticas, animales silvestres, pájaros, reptiles o los animales que supongan un peligro para las personas u otros animales.

Los que tengan animales no incluidos en la lista de prohibidos podrán mantenerlos durante dos años dado que no será de carácter retroactivo, a partir de la entrada en vigor de la presente ley no podrán tener mascotas con carácter de prohibido. Las tiendas que exhibían perros, gatos, hurones... en sus establecimientos tendrán prohibida su exposición en escaparates cara al público y su venta tendrá que ser autorizada en los casos que interpreta la ley para tal fin. Se procederá a la esterilización de los gatos callejeros y abandonados por cuenta de las administraciones públicas con el fin de que no puedan reproducirse sin control. El incumplimiento de las normas será sancionado con multas importantes en cuantía y penas de prisión, que irán desde 500 a 200.000 euros, dependiendo y en función a la gravedad, y algunas implicarán penas de cárcel e inhabilitación de distintos tramos. Los casos donde se aplicarán las sanciones serán: dejar a los animales atados o permitir que deambulen por espacios públicos sin supervisión presencial de su cuidador, dejarlos en vehículos cerrados expuestos a las inclemencias del tiempo, no contratar seguro de responsabilidad civil, no esterilizar a la mascota si va a acceder a otro animal, utilizar al animal como reclamo publicitario sin autorización...

Los toros no los han tocado ni a los animales de compañía de discapacitados y a los de la caza y los perros trabajadores, como cuidadores de ganado o los San Bernardo.