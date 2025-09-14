HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
Editorial

El bien común de la Fiscalía General

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:55

La apertura del inédito juicio oral al fiscal general del Estado, acusado de romper su deber de reserva con la presunta filtración de datos confidenciales ... de un justiciable que es, a la sazón, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha situado a una de las instituciones más relevantes del país ante una coyuntura imposible de manejar sin que la misma se vea seriamente erosionada. A Álvaro García Ortiz le asiste, como no puede ser de otra forma, el legítimo derecho a defenderse y reivindicar la presunción de inocencia. Pero esta prerrogativa, común a cualquier ciudadano, no puede sustraerse al hecho de que García Ortiz es, además de un particular, el máximo responsable de los acusadores públicos del país. Y que está obligado, por tanto, a velar por la entereza de la Fiscalía porque el cargo se debe al bien común de la institución y no al revés. Por ello y pese a su negativa a apartarse de su puesto –una cerrazón avalada interesada e irresponsablemente por el Gobierno que lo nombró–, sigue correspondiendo a García Ortiz la responsabilidad principal de salvaguardar al Ministerio Público en lo posible ante semejante desdoro. Y cabe confiar, también, en que el juicio previsto para noviembre se resuelva con todas las garantías pero a la mayor brevedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  2. 2 El hijo de Vara se casa en Mérida
  3. 3 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  5. 5 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  6. 6

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8 Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva
  9. 9 Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias
  10. 10 Los bomberos tratan de sofocar un incendio entre Gévora y Valdebótoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El bien común de la Fiscalía General