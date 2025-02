Bicherío e insalubridad

Comenta Compartir

Que Badajoz está sucio no cabe la menor duda; pero no por las personas que se dedican a esa tarea, sino porque los recursos humanos y materiales son tan escasos que no les es posible limpiar en profundidad. En primer lugar, las aceras están cochambrosas ... hasta el punto de pegarse las suelas de los zapatos en ellas debido a la suciedad incrustada desde hace no se sabe cuánto tiempo. Y es que la máquina de limpiar la reservan para dos o tres sitios de Badajoz: San Francisco, San Atón y los alrededores de El Corte Inglés, que sin duda lo paga la empresa porque no le interesa tener las puertas del centro comercial como el resto de Badajoz. De tarde en tarde pasa una máquina barredora que, en vez de echar agua, la escupe, sin que lleve en el depósito de agua ni una pizca de jabón para limpiar a fondo las calles, que están en condiciones indignas de higiene y salubridad. Como consecuencia de esta dejación y del calor, las cucarachas y otros insectos se multiplican sin remisión. Y qué decir de los parques de nuestra ciudad, solo hay que fijarse en la maleza del Parque de la Legión, donde edificaron un monstruo de hormigón que obligó a desplazar las estatuas cuya maleza reseca ya han alcanzado la misma altura que ellas. Mientras, la derecha con la ayuda de la extrema derecha que gobierna en Badajoz se echa un pulso para ver quién manda más, Badajoz está en la peor situación que sus ciudadanos, con los impuestos que pagamos podíamos imaginar.

