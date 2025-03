La bicefalia del PP de Badajoz

EL PP convocó este jueves a sus militantes en el Hotel Zurbarán. Citó a todos para desagraviar a Antonio Cavacasillas por haberle apeado de la ... carrera por la alcaldía y dar la bienvenida a Ignacio Gragera, que hasta hace dos meses era el único alcalde de capital de provincia con Ciudadanos.

A los dos les aplaudieron y ambos hicieron guiños al otro. Pero quedó más a la vista que nunca que el PP ha optado por una bicefalia en Badajoz que provocará más dolor que el ya provocado.

Antonio Cavacasillas y su entorno se empeñaron en presentar a este último como presidente del PP en Badajoz. Pero Miguel Tellado, número uno de Organización del partido llegado desde Génova, le llamó coordinador para que quedara claro que se habían inventado el ascenso.

Muchos presentes tomaron nota de la precisión. Algunos dicen que, para que haya un presidente, debe haber una votación interna que no se ha producido. En definitiva, que el dedo del presidente provincial, Manuel Naharro (alcalde de Valencia del Mombuey), no es suficiente para imponer un cargo de esa categoría a una agrupación que estaba acostumbrada a que su alcalde tuviera mando en plaza. Celdrán primero y Fragoso después fueron presidentes provinciales.

El problema no es que Cavacasillas se haya estancado en un «quiero y no puedo», sino que el PP ha optado por crear dos líderes justo cuando debe apostar decididamente por el candidato. Si no quieren confundir al electorado, Cavacasillas debe dar ya un paso atrás y centrar todos los esfuerzos en destacar el liderazgo de Gragera.

Teniendo en cuenta, además, que a los militantes de siempre puede resultarles difícil identificarse con ninguno de los dos. Con Cavacasillas, porque no supo darles su sitio cuando le asignaron el relevo de Fragoso. Y con Ignacio Gragera porque probablemente le sigan viendo como un advenedizo.

Puede que este último no haya intervenido en la composición de la estructura interna que Cavacasillas presentó este jueves. Que, por cierto, tiene poco que ver con la que quiso dar a conocer en octubre, cuando una llamada de Madrid impidió el acto que iba a avalar a Cavacasillas como candidato.

Si Gragera no ha intervenido en el recorte que el PP le ha dado a la estructura de Cavacasillas, obviamente querrá armar su propia candidatura al Ayuntamiento. Se espera una renovación prácticamente total de los concejales del PP. Lo hagan bien o lo hagan mal, algunos entraron con Celdrán y es hora de ir dejando paso a nuevas caras.

¿Quién pesará más?

La pregunta es quiénes formarán parte de la candidatura y quién, además, tendrá la última palabra sobre la ubicación de cada uno en la lista.

Parece normal pensar que Cavacasillas querrá hacer valer su poder en el partido e introducir algunos de los nombres de su entorno más cercano en puestos de salida. Pero también es lógico que Gragera quiera rodearse de los suyos. Incluso de independientes, ahora que el PP repite que tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera sumar. Y eso pueden no entenderlo quienes llevan más tiempo integrados en el partido.

La composición de la candidatura se convertirá en una lucha de poder donde se verá quién de los dos cuenta con más peso dentro del PP de Extremadura.

Está por ver qué hace el propio Cavacasillas. Si decide continuar en el Ayuntamiento o, para dejar manos libres al posible alcalde, pide otro destino. Algunos aseguran que Cavacasillas tiene puesto reservado en la lista a la Asamblea de Extremadura.

A ver qué pasa de aquí a mayo, pero parece que dos jefes para el PP de Badajoz son demasiados.