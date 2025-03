La biblioteca de mi nieto

Comenta Compartir

Tengo un nieto de 14 meses. Podría escribir artículos interminables sobre él porque me da, sin discusión, alegría a chorros. No les descubro nada a ... quienes tengan nietos: saben de qué hablo. Desde que tengo nieto sé que quien dijo que no hay nadie más tonto que un abuelo debería estar a la misma altura, pongo por caso, que Isaac Newton en reconocimiento social y con estatuas junto a los columpios de los parques infantiles. Porque esa persona desconocida para todo el mundo acertó de lleno, como el insigne matemático del siglo XVII cuando formuló la ley de la gravitación universal: un abuelo es alguien que se ha vuelto tonto hasta el tuétano de los huesos. Es tan inexorablemente tonto como una manzana cayendo por su propio peso del árbol: inútil todo lo demás.

Una de las maneras en que los abuelos manifiestan lo tontos que se han vuelto desde que tienen nietos es que los observan a toda hora. A mí me encanta verlo jugar. Mi nieto tiene muchos juguetes: roscas de colores a las que ha aprendido a ensartar en un vástago que se balancea; un teclado con la escala musical que maltrata aporreándolo; pelotas a las que persigue incansable fascinado por el bote y que cuando atrapa lanza a cualquier sitio y vuelta a empezar; un cubo con piezas geométricas de distintas formas y con una tapadera con agujeros del contorno de las piezas. Se esfuerza en meter las piezas por los agujeros, pero se enfada si a la primera no encuentra el agujero correcto. Le falta paciencia. Tendrá que aprender a tenerla. Lo normal en un niño. También tiene sus primeros libros. Una pequeña biblioteca compuesta por los siguientes títulos: 'Los animales', 'Los animales de la granja', 'Los cachorros', '¿Dónde está el señor Pirata?', 'Aprendiendo a contar', 'Cucú-tras' y 'El patito feo'. Ya sabe que, igual que las pelotas botan, ruedan y se lanzan, o que las piezas geométricas se pasan por un agujero y caen al cubo, esas cosas cuadradas que son los libros tienen páginas y la gracia está en pasarlas porque cada página trae algo distinto. Mi nieto coge, por ejemplo, su libro 'Los animales', lo abre y va pasando las páginas de cartón para que yo le nombre las figuras que me va señalando con el dedo. El juego consiste en que yo vaya diciéndole 'hipopótamo' (le encanta esta palabra, se ríe siempre), o 'caracol' o 'ratón' o 'chimpancé' conforme va de una página a otra. En 'Aprendiendo a contar' tiene que meter el dedo en el agujero de la página en que hay una rana y, al pasar a la siguiente, que tiene pintados dos tucanes, tiene que meter el dedo en dos agujeros. Y así hasta llegar a las 10 mariquitas. Esta página tiene demasiados agujeros y no le hace caso. No mete el dedo. Le da manotazos. «He llegado a la conclusión de que haber aprendido a pasar las páginas de un libro es valioso» Y así, observando a mi nieto, he llegado a la conclusión de que haber aprendido a pasar las páginas de los libros para jugar con ellos es algo valioso. Y como empujar una pelota para que ruede, o tirarla para que bote, pasar páginas es simple, pero no es una destreza cualquiera, sino la manera de empezar a comprender, a sus 14 meses, el significado de los libros, una diversión que lo puede hacer dichoso toda la vida.

