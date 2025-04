Ota Benga llegó a Estados Unidos después de que Samuel Verner le comprara en un mercado de esclavos. Verner, aventurero y misionero presbiterano, era conocido ... por tener contacto con los pigmeos tras su correrías por África Central, lo que explica que fuera nombrado agente especial para la Exposición Universal de Sant Louis de 1904. Su misión era convencer a 12 pigmeos, entre los que tenía que haber un jefe, una mujer, dos niños y 4 «curanderos o sacerdotes» de que le acompañaran a dicha exposición. No le estaba resultando nada fácil hasta que compró a Ota Benga, que le ayudó a convencer a los 11 que faltaban. Por aquel tiempo el interés por otros pueblos, otros cuerpos, otras razas era extraordinario, así que en la Exposición de Sant Louis se exhibieron también esquimales, zulús, apaches o kwakiutl por citar solo algunos ejemplos. Se trataba de elaborar un método científico libre de prejuicios que permitiera distinguir al salvaje del civilizado. A estas personas, hasta un total de 1.200, se les sometió a todo tipo de pruebas y mediciones.

Al terminar la Exposición, Ota Benga regresó a África, pero quería volver a Estados Unidos, había quedado fascinado por el país y aunque Verner pudo llevarlo dos años más tarde, en 1906, no podía hacerse cargo de él, no obstante, le encontró un sitio en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Allí Ota Benga quedó horrorizado al ver expuestos los esqueletos de cuatro esquimales que habían fallecido en la Exposición de Sant Louis y cuyos cadáveres, junto con los de algunas otras personas de las 1.200 que habían sido exhibidas, formaban parte de los fondos del museo. Muchos no habían podido sobrevivir al frío, al calor o a enfermedades. Ota Benga estaba convencido de que los blancos se habían comido a los esquimales.

Del museo pasó al zoológico del Bronx y allí Ota Benga y Dohong hicieron las delicias del público. '¿Cuál de los dos es más humano?' se preguntaba. Dohong era un orangután amaestrado que se vestía solo y montaba en triciclo.

Tras ser rescatado por activistas de los derechos civiles y después de diez años desde su segunda llegada, Ota Benga sabía leer y escribir, tenía un trabajo y vivía integrado en la comunidad negra. También se había hecho una ortodoncia cuyas fundas ocultaban sus dientes tallados en punta, uno de los signos más visibles de su identidad pigmea. Quienes saben más que yo dicen que intentar suprimir rasgos corporales que diferencian es una estrategia extendida entre los dominados con la intención de facilitar su asimilación al grupo dominante. Quiso regresar a África pero Verner estaba de nuevo en alguna de sus correrías. No podía esperar y se pegó un tiro.

Hay historias terribles e historias que no necesitan nada más que ser contadas para decirlo todo. Esta es una de ellas y aunque creía que estaba concluida no era así. Hace una semana cayó en mis manos un reportaje que hablaba de los zoológicos humanos, supe entonces que en 1958 en la Exposición Universal de Bruselas y a los pies del Atomium, pieza centra del exposición, se extendieron tres hectáreas de jardines donde mujeres, menores y hombres del Congo fueron exhibidos con indumentaria tradicional cercados por una valla de bambú a través de cuyas rendijas los visitantes tiraban plátanos y monedas.

Un año más tarde, en 1959, el Congo belga dejó de ser belga. La Exposición de Bruselas se convirtió en el último zoológico humano.

¿El último?