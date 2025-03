Bellezas y tijeretazos

Comenta Compartir

Debo confesar que no tengo ni idea del número de salones de belleza, estética, peluquerías o cualquier otro nombre al que se acojan, existentes en ... la ciudad de Cáceres: ¿75, 100, muchas más? Tampoco me he preocupado de averiguar si existe una 'ratio' habitual de este tipo de establecimientos en distintas ciudades. No sé si estamos más preocupados por nuestra belleza en las ciudades que en los pueblos, si en las poblaciones medianas o en las grandes urbes, si en las regiones de litoral o en las de interior... Y ni idea de si los españoles somos más coquetos/as que los portugueses (¡imposible!), los argelinos, los noruegos, peruanos o vietnamitas (del norte o del sur).

Seguro que hay algún estudio documentado sobre este tema, pero no lo conozco. Y, si como supongo, lo hay, es muy probable que aparezcan informaciones válidas sobre edades, profesiones, niveles adquisitivos, tantos por ciento de hombres y mujeres y relaciones de calidad/precio por los servicios que ofrecen. También sobre los nombres, porque peluquería y barbería –sobre todo el último en época unisex– están un poco obsoletos. Armonía, estética, belleza, ideal, estudio, 'fashion', 'look', etc., son mucho más atractivos. Yo voy a mi peluquería y estoy muy satisfecho. Creo que hay profesionalidad, el trato es correcto y el precio me parece adecuado. El único problema, mío (que no del establecimiento) es el de conseguir cita en el día y hora conveniente. Y a veces ocurre que, por despiste, por necesidad, o por lo que sea, acabas recurriendo a otro lugar. Y, bien con artilugios eléctricos, bien a base de tijeretazos, sales 'hecho un cristo'. Pelada buena o mala, a los quince días iguala, dice el refranero. Ya, ya. Mucho cuidado en manos de quien ponemos la cabellera, no tanto por la belleza, sino por la sensación de ridículo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY