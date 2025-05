Aves, tendidos eléctricos y plantas eólicas

Recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha expuesto a información pública, para presentar alegaciones, el «proyecto de Real Decreto ... por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y para la prevención de la mortalidad en aerogeneradores». Hasta llegar a este proyecto de real decreto, la travesía ha sido muy larga, dura y con gran derroche de entusiasmo y hasta de fe, por parte de una serie de naturalistas (biólogos y ornitólogos) y asociaciones, no pudiendo silenciarse la colaboración de ingenieros superiores y técnicos industriales que comprendieron que estábamos ante un problema muy grave para las aves, pero también económico por los frecuentes cortes de suministro eléctrico que provocaba la electrocución de las aves al posarse en las torretas.

En 1987, hablar de preservar la integridad de las aves, evitando la colisión contra los cables de los tendidos y su electrocución al posarse en apoyos y transformadores, era poco más o menos considerar que los que propugnaban medidas para evitar lo que era una catástrofe para nuestras especies más valiosas, estaban… locos. Pero estos supuestos locos, que no eran tales (y que hoy forman parte de Fondenex), empezaron a demostrar que había soluciones técnicas, y que no se trataba sólo de evitar la muerte de águilas imperiales, cigüeñas negras, buitres negros, avutardas, etc…, sino también de que no se produjeran grandes pérdidas económicas para las propias compañías eléctricas.

Fondenex ha presentado un detallado informe de alegaciones al proyecto de Real Decreto. En general, se puede catalogar como positivo, en especial las condiciones que deben tener del anclaje de los cables a las torretas y el diseño de estas, para que se eviten las electrocuciones.

Y la importancia del problema, lo reconoce el propio Miteco en el preámbulo del proyecto: «Una de las causas más frecuentes de mortandad no natural en la avifauna es la electrocución y la colisión de las aves en estructuras de conducción eléctrica, hasta el punto de suponer actualmente el principal problema de especies amenazadas… Se calcula que varias decenas de miles de aves mueren cada año en España por electrocución en líneas eléctricas…».

Se ha solicitado que los cables de tierra, que son los que van más arriba y son de menor diámetro, se señalicen en todos los casos, sin excepción, y que las muertes por colisión o electrocución se notifiquen inmediatamente, y no en un plazo máximo de tres meses, al organismo medio ambiental competente, pues en ese tiempo, se podrían producir nuevos accidentes mortales, y según la propuesta de Fondenex, la solución tendría que ser inmediata.

El principal punto flaco del proyecto de Real Decreto son los parques eólicos. Primero porque no son parques, sino plantas industriales, con gigantescos aerogeneradores que rompen, no sólo el paisaje, sino también los huesos y cuerpos de aves y algunos mamíferos (murciélagos).

El proyecto de Real Decreto no considera el impacto visual de los tendidos eléctricos ni de los aerogeneradores, lo que como hemos alegado, es fundamental contemplarlo. En el caso de las plantas eólicas, la notificación de aves accidentadas debe ser inmediata y con independencia de la especie muerta, ya que si para catalogar a un aerogenerador como peligroso y desmantelarlo tienen que morir tres águilas imperiales, es difícil que esto se produzca. Por eso Fondenex ha alegado que para clausurar uno de estos molinos gigantes (más de 100 metros de altura y con aspas de más de 150 metros) no tiene que haber especies «repetidas» muertas, sino especies en peligro de extinción o amenazadas, diferentes. ¿No da igual tres águilas imperiales que una perdicera, un buitre negro y una cigüeña negra? Es obvio.

El Real Decreto debería, y esto es fundamental, especificar claramente la prohibición de construir nuevos tendidos eléctricos y plantas eólicas dentro de las ZEPAs y su área de influencia, ya que esta es en la mayoría de los casos el territorio de dispersión, campeo y alimentación de las especies de aves por las que esas zonas fueron protegidas por la Unión Europea.

Y para terminar: no se deben considerar «aerogeneradores peligrosos», como unidades, sino «plantas peligrosas». Porque si se considera peligroso un molino donde hayan muerto tres águilas imperiales, y consiguientemente, desmantelables, si en una planta mueren tres individuos de esta especie, en estructuras adyacentes, ¿qué diferencia hay de peligrosidad?

Loable es dictar normas que conjuguen la producción y distribución de energía con la conservación de nuestras aves y la protección de nuestros más bellos paisajes, pero si estas normas son sólo instrumentos para intentar disculpar el efecto pernicioso de estas instalaciones, estaríamos ante una hipocresía, no sólo de las empresas promotoras de ellas, sino, y esto es lo más grave, de la Administración, que por mandato constitucional tiene la obligación (Art. 45 de la Constitución) de proteger y conservar la avifauna y sus hábitats… y los paisajes que definen a nuestra tierra.