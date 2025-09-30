HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 29 de septiembre, en Extremadura?
Begoña Gómez, reproche ético

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Las dos revelaciones de distinta naturaleza conocidas ayer que afectan a Begoña Gómez –el informe de la Intervención de Hacienda que apunta a que sus ... cartas de recomendación del Grupo Barrabés fueron claves en un proceso de adjudicación de contratos públicos plagados de irregularidades y el de la UCO que certifica que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez realizaba gestiones de peso para su cátedra– trazan un comportamiento que, a estas alturas de las investigaciones, puede catalogarse al menos como impropio. Mientras en el primer caso Gómez no está formalmente involucrada, en el segundo la Guardia Civil aporta nuevas evidencias con las que el juez Peinado puede apuntalar su intención de sentar a la encausada ante un jurado popular por presunta malversación. Es decir, está por ver aún que la conducta de la esposa de Sánchez derive en una responsabilidad penal. Pero lo que a cada día que pasa resulta menos sostenible es defender su proceder como si no mereciera ya un reproche ético por lo que, en la mejor de las suposiciones, constituye una perniciosa confusión entre la ciudadana Gómez y la consorte de quien está al frente del Gobierno de todos.

Top 50
  1. 1 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  2. 2

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  3. 3 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  4. 4

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  5. 5 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  6. 6 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  7. 7 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  8. 8 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  9. 9 Compañeros y autoridades recuerdan a la mujer apuñalada en Badajoz: «Tenía la vida por delante»
  10. 10

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor

