Begoña la feminista

Comenta Compartir

El PP nacional ha vuelto a dar en Jaén más ejemplos de estulticia. Aquí no se permiten solistas (a no ser que el solista sea yo, o sea, Casado). También es verdad que Ada Colau va más allá glosando la figura de Yolanda Díaz, la ministra del extraño prestigio: «No quería ser líder mundial, pero le ha tocado». Por otro lado, Carmen Calvo dice que «lo logrado por las mujeres hasta ahora es democracia, no feminismo». Vale. La ministra Morant, que nació en 1980, sigue con su matraca: «Mi vida ha sido una rebelión permanente contra lo que estaba pensado para las mujeres». Como si hubiera crecido en el pueblo de Malala. Tampoco parecen muchas tener claro lo que debe ser el feminismo.

En la labor de caza del PP a Ciudadanos, resulta lógico que quieran a Begoña Villacís en sus listas, aunque ella insista en que nanay. La vicealcaldesa con Almeida suele hacer muchas declaraciones sobre las terrazas que han salvado de la ruina a tantos bares y restaurantes y que ella pretende mantener. Al menos durante un tiempo. Que sí que hay vecinos que se quejan. Pero aquí está lo más feminista que se ha escuchado en política alguna en los últimos tiempos: «En muchos sitios nos dicen que [las terrazas] han contribuido a mejorar la sensación de seguridad en las calles».

¿Es eso importante para las mujeres? A ver qué merluzo lo duda. Recordemos 'Citizen Jane: Battle for the city' (2016), documental sobre la lucha de Jane Jacobs contra Robert Moses, señorito del urbanismo en Nueva York. Una señora defiende que no destruyan Greenwich Village: «Las mujeres podemos caminar a las tres de la mañana porque los hombres que están en los bares nos protegen». Cosas importantes que el feminismo no suele cacarear.