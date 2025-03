Casi me quedo sin folios, tal fue el número de certificados Covid que pidieron en la consulta. Está claro que mis humildes consejos, la pandemia ... y las nuevas cifras no arredran al personal.

Nuestro gurú, el profesor Muñoz Sanz, no se cansa de advertirnos de que la solución del problema está en cada uno. Sus admoniciones, siempre en clave de humor, son muy serias y es hora de que echemos mano del rigor y sigamos a los que saben:

«No sería descabellado pensar cuántos y quiénes nos vamos a juntar para meterle mano a los mariscos, los quesos, la sopa, el pavo, el pollo, la lubina, el besugo, o lo que sea, y a los polvorones de las monjas más las birras, los vinitos y el cava de Almendralejo o de más lejos. En virtud de cómo está el patio, sería sensato dejarlo para otro día. Para evitar problemas. Es difícil que alguien gane una estrella Michelín y bastante probable que casi todos ganemos algo de tocino en los michelines. Venga, que corra el aire que la 'agüela' no está para jarabes».

Parece que, si no te reúnes o viajas, eres un descastado, un fracasado o un rancio.

Escribo, como siempre, en el silencio del despacho, útero acogedor a prueba de sinsabores e inclemencias.

Mis reflexiones me llevan a Horacio, Fray Luis o Quevedo y en ellos busco respuesta a mis dudas. Por qué unos elegimos un idealizado 'Beatus ille' y otros un ¿suicida? 'Carpe diem'.

Tenemos la suerte de poder elegir: nuestra casa, en el campo, el discurrir lento de los días, la película compartida o la lotería a veinte céntimos el cartón y, cuando puedo, escuchar, como Quevedo, con los ojos a los muertos para que, enmienden o fecunden mis asuntos. O no tan muertos, que ahora leo a Luri y López Otín, vivos y coleando.

Las reflexiones de Otín me ponen los pies en la tierra y me ayudan a disfrutar de y con los míos. Hay que leerlo, como recuerda Luri, con atención.

Me remite, es casi cita textual, a no caer en sueños imposibles de cumplir ni en melancolías imposibles de resolver, a intentar que no me afecten afectos no correspondidos ni me frustren ocasiones perdidas, que no me agobie el temor a la equivocación y, a ser posible, ser invisible y feliz sin abandonar mi compromiso social y profesional «sin compárame con nadie, rodeándome de gente más inteligente y bondadosa para intentar aprender de ellos... la comparación con los demás es para muchos la mejor receta para envenenarse uno solo...».

Si fuera cosa de uno, como decía Machado, «la vida es un cigarro. Humo, ceniza y candela... Unos la fuman de prisa, y algunos la saborean», pero nos incumbe a todos.