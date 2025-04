Ni es sólo racismo, ni es sólo en la élite del deporte, ni es solo en el fútbol, ni es sólo la afición.

La buena ... noticia –si es que en este último suceso racista en el fútbol puede haber algo bueno–, es que la explosión ha sido tan grande que vuelve a abrirse un debate social sobre los comportamientos violentos en el deporte. En lo que respecta al debate político, nos ha pillado con las emociones en plena efervescencia, no tanto porque estemos en primavera sino por estar en plena campaña electoral, con lo que es comprensible que los partidos no hayan desaprovechado la oportunidad de pronunciarse sobre el asunto, en un sentido o en otro, con más tino o con menos. Sería bueno ver en qué quedan todos los propósitos de enmienda y las ganas de cambiar el mundo cuando pasen los días. Entre que somos de combustión rápida y que en la sociedad de la información los temas de interés y las noticias envejecen muy rápido, quizá tras la ola de indignación todo esto quede en nada.

En cualquier caso, quiero ser constructiva y les propongo que nos pongamos unas gafas que enfoquen más lejos y faciliten también un campo de visión más amplio. Y es que no es sólo racismo. Las expresiones de odio y los insultos en los campos de fútbol reflejan también homofobia y misoginia. No nos engañemos. El mismo tipo que llama 'mono' a Vinicius, le grita 'zorra, vete a fregar a tu casa' a la mujer que arbitra un partido y 'maricón o bollera de mierda' al jugador o jugadora que hace un gesto de camaradería a alguien de su equipo. Todo va en el mismo 'pack', es el arquetipo del troglodita del siglo XXI, con frecuencia muy vinculado a grupos de extrema derecha aunque no siempre, que no hay que caer en la simplificación de pensar que estos discursos de odio vienen únicamente de personas pertenecientes a esos grupos. El aparentemente educado Dr. Jekyll puede convertirse en Mr. Hyde sin necesidad de tomar pócima alguna, sólo entrando en un estadio donde se juegue bien la final de la Champion bien un partido de fútbol sala de alevines.

Porque esta es otra. Hay vida más allá de la élite del deporte. Bochorno producen las imágenes de esas familias insultándose entre ellas tras un partido de sus hijos o agrediendo al árbitro. Indignación me produjo escuchar a un monitor de tenis gritarle a un grupo de niños de no más de 13 años 'pegadle fuerte a la bola que parecéis niñas que tienen la regla'.

Ya ven. Ni es sólo racismo, ni es sólo en la élite del deporte, ni es sólo en el fútbol, ni es sólo la afición. Es misógina, racismo y homofobia producidos, reproducidos y transmitidos por diferentes vías, todas ellas colaboradoras necesarias: clubes que han mirado tradicionalmente para otro lado e incluso se han beneficiado de un clima de confrontación extrema; medios de comunicación que a través del uso de un lenguaje bélico contribuyen a intoxicar el ambiente o reproducen todo tipo de estereotipos sexistas y racistas; familias que deseducan con mensajes inequívocamente excluyentes, intolerantes y de odio, un mercado del consumo y el espectáculo que gana más con este que con la colaboración y el 'fair play'.

Mi consejo para empezar a abordar estas cuestiones: pongámonos antes unas gafas que nos permitan enfocar más allá de lo inmediato y lo cercano y controlemos también los tiempos de ebullición.