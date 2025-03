Es casualidad que tras la columna de hace quince días, 'Coincidencias incómodas', hable hoy de los 'Socios incómodos'. Tiene una explicación. Andaba pensando en cómo ... podría desarrollarse la legislatura que estrenamos hace unos meses y la acción del gobierno recién estrenado, cuando he caído en la cuenta de que uno de los elementos que pueden definir la andadura legislativa y gubernamental de los próximos tres años y pico es la presencia de socios incómodos tanto en el gobierno como en la oposición. ¡Bingo!

Los socios incómodos no son algo nuevo en política y sea cual sea el escenario, en el gobierno o en la oposición, las alianzas entre partidos y grupos resultan fundamentales para la estabilidad o la efectividad del sistema, si bien no hay que negar que estas alianzas pueden producir tensiones internas debido a las diferencias ideológicas, las agendas dispares o incluso a la necesidad pragmática de cooperar a pesar de las desavenencias.

Desde el punto de vista del gobierno, los socios incómodos suelen materializarse en coaliciones y apoyos de partidos que, si bien comparten un objetivo general, difieren significativamente en sus prioridades políticas. ¿Recuerdan la coalición gubernamental en Alemania entre la CDU-CSU de Angela Merkel y el SPD? No les quedó más remedio que colaborar para asegurar la gobernabilidad a pesar de las discrepancias que había en políticas migratorias, fiscales y laborales que generaban tensiones internas que, a su vez, ponían a prueba la estabilidad de la alianza. En esta línea, en el caso de las coaliciones gubernamentales, la necesidad de compromisos y concesiones puede erosionar la coherencia de las políticas adoptadas y la percepción pública de la gestión, sin olvidar a las bases de los partidos implicados cuyo apoyo electoral puede disminuir. Les suena todo esto, ¿verdad?

Por otro lado, desde el contexto de la oposición, los socios incómodos pueden surgir, surgen, de la convergencia entre fuerzas políticas que buscan derrocar al gobierno, y aunque el objetivo lo tengan claro y sea compartido, suelen tener enfoques distintos sobre cómo lograrlo. Tenemos el ejemplo de la oposición venezolana en donde la divergencia de estrategias en su seno obstaculiza una alternativa unificada y efectiva. Por lo general, en la oposición las diferencias estratégicas suelen llevar a la falta de cohesión y coordinación debilitando la capacidad de influir y de proponer alternativas creíbles. Como en el caso de las coaliciones de gobierno, también se produce un impacto en la ciudadanía, pues puede desembocar en falta de credibilidad sobre la función de control y contrapeso que le es propia. ¿A que también les suena esto?

Ya ven, los socios incómodos en política pueden ser una oportunidad pero también un lastre y que a largo plazo sean lo primero y no lo segundo dependerá de la capacidad de gestionar las tensiones internas que las alianzas provoquen. Si aterrizamos en la actualidad política española, el gobierno de coalición presenta, en mi opinión, más capacidad de gestión de esas posibles futuras tensiones pues la realidad es que de todos los apoyos que le han permitido llegar al poder sólo uno es realmente incómodo. Tendrá que hacer equilibrios, sí, pero las fuerzas políticas que votaron a Sánchez en la sesión de investidura representan un espectro ideológico muy amplio y diverso que le permite a lo largo de la legislatura ir limpiando, u ocultando, el estigma que el pacto con Junts le ha creado para una parte de la sociedad y la opinión pública. Más difícil lo tiene la oposición que no puede elegir, sólo tiene un socio y me temo que no le queda otra que intentar robarle algunos a Sánchez si quiere llegar a la Moncloa aunque para ello deberá soltar lastre. Ambos lo saben.