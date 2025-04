Les invito a hacer un ejercicio de memoria. El mismo que realicé hace unos días al leer una entrevista a la filósofa Marina Garcés con ... motivo de la publicación de su libro 'El tiempo de la promesa'. Es lo que hace ella cuando pregunta «¿Recuerdas la última promesa que has hecho o te han hecho?». Es la excusa para desarrollar su exploración sobre el poder y la fragilidad de las promesas en tiempos de incertidumbre. «¡Menudo temazo!», me dije, «tengo que leer el libro», y en eso ando.

La filósofa sostiene que cada vez hacemos menos promesas. Me meto de lleno en el tema y no recuerdo cuando fue la última vez que hice una. Si les soy sincera, debo admitir que no me gusta, prometer es una manera de construir relaciones y confianza, prometer es comprometer (-se) y supongo que, por tanto y en sentido contrario, la ausencia de promesas es también ausencia de confianza y compromiso.

Y es que sucede que las promesas son algo más que simples palabras, que como bien sabemos se lleva el viento. Las promesas representan un lazo esencial entre las personas, son compromisos moralmente vinculantes que establecen expectativas mutuas. Si prometo ayuda genero confianza y unas expectativas que reforzarán el vínculo en el caso de verse satisfechas; si fallo, si no cumplo lo prometido, defraudaré y dañaré ese vínculo. Sucede que las promesas son un compromiso con la acción.

Garcés contextualiza esta falta de promesas en una sociedad impregnada de incertidumbre lo que a su juicio explica la tiranía del «no te puedo prometer nada». Me pregunto qué hay de cierto en ello y llego a la conclusión de que quizá hayamos aceptado la existencia de una especie de obsolescencia programada de las relaciones, los sentimientos y los compromisos; como si habláramos de la lavadora, el tostador o cualquier artefacto tecnológico de los que disponemos.

En el ejercicio de memoria al que nos invita Garcés, miro hacia el pasado y siento algo de nostalgia al recordar ese tiempo en el que 'el siempre' presidía aun nuestras vidas: un trabajo para siempre, una pareja para siempre, unos amigos para siempre, una familia para siempre… La sociología nos señala que, por el contrario, las nuevas generaciones, esas a las que llamamos millenials y generación Z han crecido conscientes de que ese 'para siempre' tiene fecha de caducidad por lo que transitan con más facilidad por la temporalidad y la incertidumbre. «No te puedo prometer nada» porque... no sé si estaré, no sé si podré, no sé si tendré otra prioridad…

La lectura del libro de Marina Garcés está resultando un hallazgo sugerente que me lleva a otros espacios de reflexión e indagación. Me pregunto, por ejemplo, hasta qué punto la comunicación digital de la sociedad de la información hace que las promesas se perciban menos sólidas y vinculantes como si la lógica tinder del compromiso hubiera traspasado sus fronteras primigenias, las de la app, extendiéndose a todos los ámbitos de la vida.

Nostalgia de promesas.