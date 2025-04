Pornografía y violencia

Sobrecogida por la agresión sexual por parte de unos menores a una niña de 6 años en Montijo y por el caso de los desnudos ... modificados a través de una aplicación de inteligencia artificial en Almendralejo, me decido a compartir con ustedes algunos interrogantes y algunas certezas con la pretensión de arrojar algo de luz a la pregunta básica: ¿Qué tipo de sociedad produce estos comportamientos?

Como socióloga sé de la multicausalidad de muchos fenómenos sociales, sin embargo, como socióloga también sé que un solo factor puede desencadenar algo que estaba latente, darle una forma determinada o intensificarlo. Es el caso de la pornografía que en un contexto social de sexismo e hipersexualización se constituye en elemento primordial para comprender buena parte de la violencia sexual y las formas en que esta se manifiesta. Tampoco debemos olvidar la contribución de la industria del ocio y el entretenimiento a presentarnos la violencia y a los violentos como atractivos. Adolescentes y jóvenes viven esta realidad.

Con la pornografía ha pasado lo mismo que con las llamadas 'drogas blandas'. No les hemos dado importancia e incluso su consumo era sinónimo de libertad y mente abierta. Ahora sabemos que el cannabis puede producir brotes psicóticos y que algunos individuos no llegan a recuperarse de ellos, ahora también sabemos que el porno no es expresión de libertad e investigaciones periodísticas y policiales han mostrado su sórdido trasfondo de violencia, tráfico de personas y drogas. En cuanto a la investigación científica hace ya tiempo, más de 20 años, que la prevalencia, los predictores y las implicaciones del uso de la pornografía por parte de los y las adolescentes es objeto de estudio en el ámbito de las Ciencias Sociales y de las Ciencias de la Salud.

Sabemos, por ejemplo, que los adolescentes usan la pornografía cada vez con más frecuencia –entre otras razones por la facilidad de acceso a ella a través de sus teléfonos móviles–, que lo hacen a edades más tempranas y que la consumen chicas y chicos aunque estos últimos en mayor medida. Sabemos también que se relaciona con creencias sexuales estereotipadas más fuertes y con un comportamiento sexual casual –más con 'rollos' que con relaciones estables– así como con una mayor agresividad y agresión sexual tanto en términos de perpetración como de victimización, proporcionando, además, una imagen distorsionada del sexo y desfigurando la percepción del deseo femenino. Sabemos, en definitiva, muchas cosas relevantes para abordar la prevención de la violencia sexual y que centran las discusiones académicas, los debates feministas y la inquietud de quienes tienen la responsabilidad de educar y de cuidar. No parece que centren los debates políticos.

Tenemos un problema y la responsabilidad de abordarlo. No se soluciona con pines parentales ni negando la realidad, tampoco metiendo en las aulas a cualquiera sin la formación adecuada por mucho compromiso y buena voluntad que tenga, mucho menos atribuyendo exclusivamente la responsabilidad al sistema educativo. Se soluciona con conocimiento, cooperación y voluntad, tres ingredientes que brillan por su ausencia en el debate político sobre la violencia contra las mujeres. Da asco.