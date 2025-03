Nostalgia social

He tardado en darme cuenta de que estaba ahí a pesar de su creciente presencia en medios de comunicación y redes sociales. Hablo de la ... nostalgia como un fenómeno social y no tanto como la emoción personal de quien pueda echar de menos un pasado respecto del cual siente que ha perdido cosas.

Debí caer en ello antes, cuando empecé a recibir mensajes de Whatsapp con capturas de pantalla de una cuenta de una red social llamada 'Yo también fui a la EGB'; cuando me topé con esos platos de duralex color caramelo que acompañaron nuestra infancia y que ahora de nuevo es fácil encontrar en tiendas de menaje; también cuando empezamos a celebrar la reposición de series televisivas de los 80 y 90 en varias plataformas de 'streaming'. Sin embargo no fue así y he tardado en tomar conciencia de la creciente presencia de la nostalgia en la vida social. Sea como sea, por retraso o por letargo, ya no tengo dudas de que la nostalgia y su industria se han instalado en nuestras vidas y nos hacen volver y recuperar artefactos y productos culturales que habíamos desechados. Lo retro está de moda. Leo en un medio regional que de nuevo se va a celebrar la feria de los bares antiguos en Cáceres, se refiere a los bares de moda en los tiempos de la movida cacereña. Nostalgias.

Debo reconocer que no me siento cómoda con ella. No porque considere que no haya que mirar al pasado, en absoluto, pero sucede que en este batiburrillo de ideas en el que navegamos, con frecuencia mezclamos memoria, nostalgia y tradición. La primera, siempre en mi equipo porque de ella aprendo; con las segundas tengo más problemas debido a su abuso identitario. Me muevo mal ahí.

De la nostalgia me molesta su recalcitrante insistencia en hacernos pensar que el pasado fue mejor. Me molesta vivir con esa sensación constante de pérdida cuando lo que quiero es vivir con una sensación constante de ganancia: de ideas, proyectos, experiencias… De futuro.

De la nostalgia también me molesta lo tramposa que es. Se presenta como quien no quiere la cosa, como si solo tuviera que ver con un inocuo estado de ánimo de quien es algo sentimental o con un gusto estético que se ha vuelto a poner de moda. No es así, es mucho más. La nostalgia remite siempre a un tiempo pasado que se considera mejor y que echamos de menos porque para quien las siente representa su orden, su seguridad, su confianza perdidas, de ahí su carácter conservador: la nostalgia añora lo que se tuvo y detesta el cambio. Por no hablar del uso blanqueador que se hace de ella: los llamamos nostálgicos de la dictadura -de la de Franco o de la de Stalin, que para ambos casos la he visto utilizarse- y supongo que lo hacemos porque nos da cosa llamarlos por su verdadero nombre. Ya les dije que es tramposa.

Algo pasa. Quizá el auge social de la nostalgia y de su prima la tradición se expliquen por su efecto tranquilizante en un mundo que a veces cabalga desbocado, incierto e inseguro, algo distópico tras la pandemia y la crisis climática instalada ya en el salón de casa. Con problemas para ilusionarnos con el futuro, regresamos al pasado idealizado.

Escribo estas líneas en campaña.