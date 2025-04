Durante mucho tiempo les hemos observado como quien contempla un espectáculo de feria, una parodia de la realidad o a un puñado de frikis que ... en algún cómic distópico de moda representan el inframundo de la irracionalidad.

Me refiero a los negacionistas. Hemos convivido con ellos desde la distancia, ajenos a sus paranoias descreídas a cuyos discursos, salvo en el caso de los negacionistas del holocausto, hemos concedido poca importancia. ¡Las risas que nos hemos echado a costa de quienes decían que la tierra es plana, que el hombre no ha llegado a la luna o que Elvis Presley sigue vivo! A veces nos hemos sorprendido con alguno, como es el caso de los creacionistas que niegan la teoría de la evolución de Darwin, pero acto seguido nos tranquilizamos pensando que esas cosas no pasan aquí, que eso solo pasa en Estados Unidos.

No obstante, poco a poco, el negacionismo se ha extendido y tomado fuerza; le han ido saliendo más tentáculos que abrazan a un número también creciente de ámbitos de la realidad para intentar estrangular cuestiones importantes en la vida en sociedad y con las que hemos convivido gracias al consenso científico y social. De negar la llegada del hombre a la luna, a negar la eficacia de las vacunas, las cifras de las mujeres asesinadas por violencia machista, el cambio climático o la propia existencia de la pandemia del covid-19, todo lo que huela a ciencia.

Quizá no lo hemos visto venir. Quizá solo veíamos un movimiento básico y anticientífico que negaba la realidad contrastada empíricamente, el dato o la evidencia, sin preguntarnos porqué había personas que militaban en él; quizá así habríamos tomado conciencia antes de la enorme dimensión política del fenómeno, de su potencial desestabilizador, de su capacidad para destruir consensos y generar alianzas nihilistas que aluden con frecuencia a la conspiración, se apoyan en falsos expertos y están decididos a un cambio constante de las reglas del juego.

El negacionismo nunca ha sido resultado de la falta de educación o de un exceso de ignorancia como frecuente y erróneamente hemos diagnosticado; es, en realidad, la expresión de una incomodidad profundamente ideológica: aparece cuando la realidad contradice nuestras creencias religiosas o nuestros ideales políticos, también cuando colisiona con nuestros propios intereses. Así las cosas, si la coctelera es agitada por un barman experto, tenemos, por ejemplo, a un grupo de personas negando la necesidad de controlar con rigor la cabaña ganadera para evitar que una epidemia de tuberculosis se extienda.

Quizá hayamos sido algo naifs. No era ignorancia, sino ideas e intereses bien agitados. Es estrategia política.