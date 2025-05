Comenta Compartir

Durante la última campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas me llamó mucho la atención la escasa atención que se prestó a las políticas ... de igualdad entre mujeres y hombres. No sé decir si los partidos no le dieron un peso destacable en programas y campaña o, sencillamente, si la prensa se hizo poco eco de ellas.

Casi un mes después las cosas han cambiado. Tal y como sucedió hace exactamente cuatro años, las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista capitalizan la actualidad política al convertirse en moneda de cambio para la extrema derecha dispuesta a dar su apoyo al Partido Popular a cambio de que estas se transformen en políticas familiaristas y se hable de violencia intrafamiliar. La estrategia es clara y sigue la senda de las formaciones políticas de igual ideología en el resto de Europa que la politóloga Cristina Monge describió hace unos meses: al principio se sitúan fuera del sistema y luego fuera del poder, finalmente, comienzan a ser necesarios para aprobar presupuestos y leyes y su ideología comienza a destilarse y a influir en la vida cotidiana de un país. Como señalaba Monge en una entrevista a un medio nacional esta tercera etapa ya se ha instalado en nuestro país. Fue también entonces, hace cuatro años (y tres días), cuando publiqué en este mismo medio y en esta misma columna un artículo titulado 'Género' en el que explicaba a qué nos referimos cuando hablamos de él: a las diferencias sociales y culturales construidas en torno al sexo de las personas, unas diferencias que se traducen en la limitación de acceso a derechos, recursos y espacios. Lo ilustré con un ejemplo de manual: la prohibición histórica que las mujeres han tenido para entrar en las bodegas al entenderse que su cuerpo (impuro) podía echar a perder el vino. Ya ven, todo muy loco y, sobre todo, muy discriminatorio. Con la misma base científica del «las mujeres son más beligerantes porque no tienen pene» aunque en este caso con mayor carga discriminatoria pues tal afirmación no se hace en la Edad Media sino en pleno siglo XXI. Está claro que las luces no se han encendido para quienes han decidido no salir de la caverna. Cuatro años después vuelvo a escribir una columna similar convencida de la necesidad de insistir en las obviedades pues lo obvio ha resultado no serlo con demasiada frecuencia. La escribo también con desazón, preocupada por este siniestro bucle negacionista que concede escaso valor a la vida de las mujeres, pues estarán conmigo en calificar de siniestro negación de la realidad por pura estrategia de confrontación a toda reivindicación que huela a derechos humanos. Finalmente, escribo están líneas intranquila ante la posibilidad de que el disenso social sobre cuestiones vitales se siga extendiendo. Resulta irónico que quienes machaconamente reivindican políticas libres de sesgos ideológicos se instalen en lo puramente simbólico e identitario ignorando la validez de los datos y la importancia de la gestión en política.

