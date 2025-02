Había mochila

Comenta Compartir

Seamos sinceros, María Guardiola no es la primera persona en política que ha mentido y, lamentablemente, no será la última. Ya sé que es una perogrullada decirlo, pero a veces hay que decir perogrulladas para que nos situemos, porque una cosa es el uso que ... en la contienda política o en campaña electoral se haga de la mentira del contrincante y otra muy distinta es que este tenga el monopolio de ella. En todo este asunto, no me ha llamado tanto la atención si había o no mentido como el hecho diferencial del 'Guardiola affaire'. Durante una semana ha sido la protagonista absoluta de la política nacional, un hecho insólito sobre todo teniendo en cuenta que su experiencia en la primera línea no tiene más de un año de antigüedad.

Creo que primero hay que definir el marco, que en este caso está en haber conseguido que el PSOE haya perdido la mayoría absoluta en Extremadura y que esto se haya producido en un contexto más amplio de avance de la derecha y de pactos con la extrema derecha. A partir de aquí, el 'Guardiola affaire' presenta, a mi juicio, dos elementos distintivos y definitorios de lo que ha pasado: por un lado las formas y escenificación de su negativa a pactar con Vox y, por otro, su permanente insistencia en no dejarse dirigir por Madrid. Sobre lo primero, María Guardiola se marcó un «A Dios pongo por testigo» en toda regla. No lo dijo, pero en la rotundidad y grandilocuencia con las que expresó sus líneas rojas solo le faltó agarrar una bandera extremeña como si fuera la tierra de Tara y exclamar «A Dios pongo por testigo que nunca pactaré con Vox». No sé ustedes, pero yo tiendo a creer a quienes me hablan con tanta firmeza. Supongo que a mi edad debería haber aprendido que las mentiras, al igual que las verdades, requieren de ella. O que la teatralidad forma parte de la política. María Guardiola fue rotunda, formuló un pacto de máximos que le daba credibilidad a sus declaraciones y del que no era posible dar marcha atrás sin ponerse en tela de juicio. Al mismo tiempo reforzó el que había sido uno de los elementos discursivos identitarios de su proyecto, no se iba a someter a Madrid, su compromiso era con Extremadura. Lo ha estado repitiendo insistentemente desde que fue proclamada candidata y lo ha enfatizado con una puesta en escena con frecuentes tintes regionalistas en la que no faltaron unos pendientes con la bandera extremeña. Todo muy eficaz hasta que finalmente se sometió a Madrid, a Génova y a la Puerta del Sol. Tremendo doble error de cálculo: si echas un pulso debes estar segura de que vas a poder mantenerlo, si cedes le estás dando el arma al otro, ya sabe que no aguantas la presión. Por otro lado, debió pensar que el pulso se lo echaba a Vox cuando en realidad era a su propio partido y delante de las cámaras, con demasiadas luces y taquígrafos. Sucede que los agravios cuando son públicos se perdonan peor. No tengo claro que seamos como la ciudadanía estadounidense o británica que perdona errores pero no mentiras. En realidad no tengo tan claro que mintiese de manera consciente en un primer momento, sospecho que ella misma se creyó lo que dijo en la rueda de prensa, pero la realidad se le 'impuso' con rapidez, más bien con inmediatez. Sea como fuere, la futura presidenta de la Junta de Extremadura ha aprendido que ni tan libre ni tan autónoma, que quien la puso es quien decide y que ahora deberá buscar otras estrategias legitimadoras de su discurso político pues ha dilapidado las que tan buenos réditos electorales le han proporcionado en este año: «Sin mochila y comprometida solo con su tierra». Ahora sabemos que no era del todo así, que la mochila se la tenían preparada en Madrid.

