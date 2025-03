¿Leen o huronean?

Comenta una amiga en una red social que hace tiempo que lee sin terminar los libros. «Primero huroneo, luego hojeo y ojeo. Finalmente me duermo ... o me capta la atención la dispersión de las redes. La tecnología se cargó hace mucho el deleite de mi atención y ya no necesito marcapáginas».

¿Se puede decir tanto en tan poco espacio? Mi primera reacción fue celebrar su sinceridad. En estos tiempos de postureos varios y exhibicionismo aprendido me parece valiente decir que ya no lees y que no lo haces porque tú también te has dejado arrastrar, o has sido arrasada, no lo sé muy bien, por el tsunami de las redes sociales que no solo han penetrado en nuestra vida, la social y la personal, sino que también han suplantado algunos ámbitos de la misma como el de la lectura reposada y placentera. No cabe duda de que las redes y el desarrollo tecnológico de la comunicación han modificado la forma en la que accedemos, consumimos y compartimos información. Se trata de un cambio profundo que no sólo ha afectado a cuándo y dónde se lee, sino también a cómo y cuánto se lee.

Resulta muy positivo comprobar hasta qué punto se han ampliado las fuentes tradicionales de información permitiéndonos, de este modo, explorar perspectivas y temas que antes habrían pasado desapercibidos; aunque también conviene señalar, y aquí es donde entra en juego mi amiga, que la inmediatez de las redes sociales ha condicionado la forma en que se consume la información. Nos hemos acostumbrados a mensajes breves, contenidos visuales impactantes y titulares llamativos sacrificando, quizá, la profundidad en la lectura, privilegiando la velocidad sobre la reflexión. El impacto en el tiempo dedicado a leer no se ha hecho esperar: el acceso inmediato a un contenido ilimitado se convierte en una distracción constante. Las notificaciones, los mensajes y las actualizaciones fragmentan nuestro tiempo dificultando la concentración en lecturas más extensas. Así las cosas, resulta fácil comprender la disminución en la duración de las sesiones de lectura con muchas personas optando por consumir información en pequeñas dosis a lo largo del día.

Ignoro la extensión y la intensidad exactas de la situación descrita, pero desde luego no hago partícipe de ella sólo a los más jóvenes con el recalcitrante y bastante reaccionario mensaje del «ya no leen, ya no entienden, ya no atienden». Aun cuando las estadísticas de hábitos lectores indican que, efectivamente, los adultos leemos más, mi amiga no es la única cuyo tiempo de lectura ha disminuido en aras del huroneo, el hojeo y el ojeo. ¿Tengo o no tengo razón?

No lo sé, lo que si tengo es un antídoto que funciona muy bien. Lo he empezado a usar con otro fin, la tranquilidad y el sueño de calidad, pero ha tenido un efecto colateral maravilloso: he vuelto a los niveles de lectura de mi anterior vida, la analógica. ¿De qué se trata? Muy fácil: de quitar las redes sociales de mi teléfono móvil y de permitir que un libro, ahora electrónico, recupere el espacio que ocupaba en los tiempos de espera, de transporte o de preparación al sueño. Todo ventajas.