Jet lag adolescente

De nuevo se ha producido el cambio de hora y hemos pasado al llamado «horario de verano». Una vez más mis amigos y conocidos me ... sacan el tema y me preguntan mis preferencias en el caso de que se elimine el cambio y haya que optar entre este o el de invierno tal y como se lleva hablando desde hace unos años. Por enésima vez respondo que tiene que ver con la importancia de las conductas de sueño y vigilia en adolescentes y jóvenes. Aquí se nota a qué me dedico. Una de las cuestiones que más preocupa en educación últimamente es la perdida de sueño de adolescentes y jóvenes. Existe abundante investigación centrada en abordar la relación entre sus usos horarios, la atención y la fatiga y los efectos de todo ello en el rendimiento académico. Así, por ejemplo, frente a la idea extendida de que a primera hora de la mañana el alumnado está más atento, la investigación sugiere que tanto a primera hora como a última la atención decrece y la fatiga aumenta.

Sabemos que la pérdida de sueño en la adolescencia se debe a que la hora de acostarse se retrasa mientras que la de levantarse se mantiene constante. No crean ustedes que no es relevante irse a la cama, por ejemplo, 40 minutos más tarde. Wolfson y Carskadon lo investigaron y concluyeron que los estudiantes que se describieron a sí mismos con dificultades académicas se acostaban, de lunes a viernes, un promedio de 40 minutos más tarde que los estudiantes con mejor rendimiento. Además, los que obtenían peores calificaciones presentaban también mayores retrasos en el horario de sueño durante el fin de semana. Ya ven, 40 minutos importan. La privación de sueño en los adolescentes es epidémica y en parte se debe a cambios en la pubertad que promueven una fase de sueño retrasada que se ve agravada por la exposición a la luz artificial de la noche y que es incompatible con las dinámicas y rasgos de la sociedad actual, especialmente con los tiempos de inicio de la escuela o instituto que resultan ser demasiado tempranos sobre todo si se ponen en relación con su hora de acostarse. Dicho de otra manera, los adolescentes son vespertinos. El problema es gordo. No es una exageración referirse al jet lag social de los adolescentes pues solo el 40% tiene su reloj biológico sincronizado con los horarios escolares. El resto lo padece. Se duerme poco y mal y la irregularidad en el sueño se asocia a peores notas, peor rendimiento en las habilidades cognitivas verbales, espaciales, de razonamiento y numéricas. Ahí es ná. No es solo que en la adolescencia los cambios biológicos tengan una clara influencia en su vespertinidad, sino que también los nuevos hábitos y prácticas resultado de los cambios sociales contribuyen a reforzarla: la conectividad como forma de ocio o la necesidad urgente de estar permanente conectado para contestar mensajes a las 3 o las 5 de la mañana son hábitos que, además, se empiezan a extender a edades inferiores. ¿Qué hacer? Se dan distintas respuestas. Algunas tienen que ver con los usos horarios, como retrasar la hora de entrada en los centros educativos o comenzar la mañana con actividades físicas. Mucho se habla también de un mayor control parental y familiar de los hábitos nocturnos de hijos e hijas y de la necesidad de fomentar un ocio más activo. En lo que a mi respecta, en cuanto al huso horario adecuado por el que me preguntan amigos y conocidos, siempre respondo que «el de invierno» todo el año pues supone un adelanto de exposición a la luz solar por la mañana respecto «al de verano». Si como indica la cronobiología, la exposición temprana a la luz solar ayuda a sincronizar el ritmo circadiano de vigilia-sueño facilitando un mejor estado de vigilia durante el día y la aparición del sueño a la hora correcta, no tengo dudas.

