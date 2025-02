La información fluye a una velocidad vertiginosa. Las tecnologías de la comunicación nos brindan un acceso casi ilimitado a conocimientos de todo tipo y no ... parece haber duda alguna de que quienes vivimos en este tiempo disfrutamos de un nivel de información sin precedentes. Sin embargo, paradójicamente, junto a este aumento generalizado del conocimiento y la información se producen fenómenos que entran en contradicción con esta realidad. De uno de ellos quiero hablarles hoy: confundir la ignorancia con la sencillez.

La sencillez a la que me refiero es esa capacidad de comunicar conocimiento de manera clara y accesible, mientras que la ignorancia sería la carencia de ese conocimiento. Lo que sucede es que, a pesar de los beneficios de la sencillez, la ignorancia a menudo se celebra en aras de la sencillez aparente. Así, las redes sociales están plagadas de afirmaciones infundadas y de desinformación disfrazada de sencillez. Esa actitud se refleja en frases como «yo no entiendo de esto pero tampoco me hace falta» o «prefiero no complicarme». Pareciera que en este afán por parecer sencillos a menudo terminamos instalados en una ignorancia orgullosa. Teorías de la conspiración y noticias falsas se propagan más rápido que los hechos verificables y aquellos que las promueven a menudo son aplaudidos por su aparente sencillez y falta de conocimiento especializado. Los Marios Vaquerizos de la tierra parecen no sentir rubor en sacar a pasear su ignorancia porque ellos son llanos y sencillos y eso es lo que importa. El «la gente me entiende» es el mantra posmoderno que ha sustituido al «¡muera la inteligencia!» mucho más marcial y viejuno aunque igualmente totalitario y alienante.

Estarán conmigo en que empleamos una cantidad nada despreciable de tiempo en leer, o curiosear, lo que los demás dicen en las redes sociales así que seguro que, si han enfocado un poco, habrán apreciado esta jactancia de la ignorancia manifestada de distintas formas. Se desestima la experiencia y se desconfía de la ciencia y el rigor académico a favor de ideas superficiales y anecdóticas. Además, se valora la opinión personal por encima de los datos respaldados por la evidencia. Se trata de una actitud que no sólo perpetúa mitos y desinformación, sino que también dificulta la resolución de problemas complejos que requieren un entendimiento profundo y atinado.

Ya ven. Las consecuencias pueden ser letales. Desde el punto de vista educativo se socava la importancia del conocimiento pues, cuando las personas son alabadas por su ignorancia, disminuye la motivación por aprender. Desde un punto de vista político, se socava la democracia, ya que una sociedad informada es esencial para el funcionamiento de un sistema democrático pues la ciudadanía necesita comprender los problemas y las políticas para tomar decisiones. Desde este mismo punto de vista es también una expresión del populismo. Otra.