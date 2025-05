Desacreditar causas

Comenta Compartir

Comienza el año y algunas cosas no solo siguen igual sino que no parece haber indicios de que puedan cambiar. Leo que el Papa ha ... condenado los vientres de alquiler y el movimiento feminista lo ha aplaudido. Hasta ahí todo razonable, al menos para mí, aunque no todo el mundo coincida pues leo también cosas como «si mi feminismo defendiera lo mismo que la Iglesia Católica, yo estaría muy preocupado». Ya ven, como les decía hace un momento, todo sigue más o menos igual, desacreditando causas, cualquier causa, de manera bastante burda, sin argumentos.

Es así. En la sociedad de la información, la validación de ideas con frecuencia parece estar envuelta en un constante juego de desafíos y desacreditaciones. Las causas, independientemente de su sustancia, son a menudo sometidas a tácticas que buscan socavar su legitimidad. Cuando los argumentos son escasos o inexistentes la desacreditación, se convierte en una artimaña sutil que, por desgracia, puede ser efectiva. No se trata de refutar directamente la idea, sino de desviar la atención hacia aspectos periféricos o irrelevantes con el objetivo de erosionar la credibilidad y la confianza del mensajero o la causa misma en lugar de abordar los méritos del argumento en sí. Se habla de la falacia de la desacreditación para referirse a estas situaciones que se manifiestan de muy diversas maneras. Una de ellas, la más habitual, consiste en el ataque personal cuestionando la integridad de quien defiende la idea, sus motivaciones o antecedentes; aunque una de mis preferidas, entiéndanme ustedes, es la de culpar por asociación, «no puedes ser muy feminista si coincides con lo que dice el Papa». Como argumento lo veo flojo pero algunos se quedan tan panchos diciéndolo. Exagerar errores –«si se equivocan en un dato ¿cómo van a ser fiables en general?»–, fomentar dudas –«la vacuna puede ser peligrosa, no hay suficiente información al respecto»– y generalizar estereotipos –«el feminismo solo busca promover el odio hacia los hombres»– son otras formas de desacreditación de una causa que podemos encontrar en redes sociales, medios de comunicación y reuniones cotidianas sin mucho esfuerzo de enfoque. No me cabe duda de que el uso de estas falacias que buscan desacreditar es efectivo, como tampoco tengo dudas de que socava la integridad del debate político a largo plazo. Representan todo lo contrario a uno sustantivo y respetuoso fundamental en la calidad de la comunicación política y el fortalecimiento de la democracia. Desde un punto de vista estrictamente sociológico, reconocerlas y contrarrestarlas es importante para mantener un dialogo genuino que construya sociedad. Manos a la obra.

