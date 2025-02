Consentimiento: más allá del habla

He esperado un tiempo prudencial a que las aguas se calmaran para que mis palabras pudieran leerse sin la agitación y la desconfianza que a veces ha acompañado al necesario debate social y político sobre el consentimiento sexual. Quieren las casualidades, además, que mi trabajo ... me haya regalado en este tiempo de espera la posibilidad de participar en una red de investigación sobre el mismo cuyo objeto es transferir a la sociedad, divulgar, los hallazgos más relevantes en torno a él. Se trata de CONSENT-NET liderado por la catedrática de Sociología Lidia Puigvert quien en un trabajo previo, CONSENT, ha proporcionado avances esenciales para el análisis de la presencia o ausencia del consentimiento y, por tanto, de la libertad sexual.

Si echamos una mirada al pasado reciente, parece claro que el «no es no» ha sido superado, entre otras cosas, porque no ha podido dar respuesta a situaciones en las que, bien por el efecto de alguna sustancia, bien por la parálisis que provoca el miedo, una mujer no es capaz de decir «no». También presenta limitaciones el «sólo sí es sí», pues sabemos que el «sí» de un primer momento puede convertirse en un «no» posterior o que algunos «síes» están condicionados por la existencia de una relación jerárquica entre las personas involucradas.

Estas objeciones no restan valor a los avances producidos en el análisis del consentimiento planteados y promovidos por movimientos sociales como el me too o, en términos más amplios, por el movimiento feminista, todo lo contrario; sin embargo, las investigaciones recientes sugieren ir más allá de las intenciones y el lenguaje verbal y abordar la cuestión considerando otros elementos presentes en los actos comunicativos: los gestos, el tono de voz o una lectura del contexto pueden ayudar a definir con precisión y tino si en una determinada situación ha habido o no consentimiento, si la mujer ha sido libre.

No es algo baladí. Las investigaciones señalan la importancia de estos otros actos de comunicación que pueden incorporarse, por ejemplo, como elementos periféricos de un juicio y se destaca la existencia de discursos coercitivos que preparan y crean complicidades que impiden que una víctima dé libre consentimiento. ¿Es libre el consentimiento que una alumna le da a un profesor responsable de su calificación? ¿Y el de una trabajadora a su jefe cuando éste debe decidir si le renueva o no el contrato? Estarán conmigo en que en estos casos está presente un poder institucional coercitivo que no es conciliable con la libertad de elegir. En otras situaciones, este poder coercitivo es interactivo y ejercido entre iguales ¿Hasta que punto ha sido totalmente libre una adolescente que mantiene relaciones sexuales presionada por sus 'amigas' que la llaman mojigata?

Ya ven lo complejo del tema, lleno de matices y aristas que si bien no es posible abordar en este medio y en este espacio, son necesarios considerar para dar respuesta a las realidades actuales. Se trata de un imprescindible ejercicio de diálogo entre conocimiento científico y sociedad para seguir avanzando libres de violencia.