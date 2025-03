Cazar cobras

Comenta Compartir

A veces la puesta en marcha de una medida no produce los efectos deseados e incluso genera otros perversos.

Cuentan que sucedió en la India ... en tiempos del imperio británico. Nueva Delhi sufría una invasión de cobras por lo que el gobierno colonial decidió que pagaría por cada cobra muerta que la gente entregara. Parecía una idea brillante tras los primeros resultados. La población se lanzó a la calle a la caza y captura de las serpientes y al poco tiempo las autoridades comprobaron cómo estas habían desaparecido. No obstante, algo les escamó, a pesar de que ya no se veían cobras por la calle se seguían pagando las recompensas y la gente seguía entregando cobras muertas en una cantidad absolutamente inusitada ¿Qué estaba pasando? La respuesta no tardó en llegar. A medida que se había hecho más difícil encontrarlas la gente se las ingenió para conseguirlas y qué mejor idea que criarlas en casa para poder matarlas luego. La idea que era buena no debió gustarle mucho al gobierno que decidió suspender las recompensas, aunque la cosa no acabo aquí. Resultó que la gente ya no sabía que hacer con las cobras que tenía en casa, pues habían perdido todo su valor, y empezaron a soltarlas. Ya se imaginarán lo que pasó: se produjo una segunda invasión mayor que la anterior.

Este suceso inspiró al economista alemán Horst Siebert en la formulación del conocido 'efecto cobra' que señala que cuando un indicador se convierte en el objetivo la gente trabajará para el número y no para el resultado. El 'efecto cobra' forma parte de una serie de efectos y leyes formuladas en las Ciencias Sociales a partir de la evaluación de medidas y políticas públicas con alguna de las cuales tiene un parentesco cercano que nos han permitido comprobar hasta qué punto algunas medidas adoptadas en distintos campos han resultado ser bastante reguleras. A veces la puesta en marcha de una medida no produce los efectos deseados e incluso genera otros perversos En otro texto de este mismo periódico les hablé, por ejemplo, de la Ley de Campbell: si utilizamos un mismo indicador cuantitativo para medir algo y para asignar recursos es probable que se corrompan los procesos sociales que se pretenden controlar. Es el caso hiperconocido de los falsos positivos en Colombia. El gobierno decidió pagar un plus a los miembros del ejército por la muerte de cada guerrillero y el resultado final fue que se hizo pasar a población civil por estos. Es el caso también de algunos programas educativos que han tenido como objetivo incentivar la mejora de resultados en los centros haciendo depender su financiación de la mejora de estos resultados. Una evaluación de la medida desveló posteriormente que los colegios se habían especializado en entrenar al alumnado en saber hacer exámenes más que en que estos aprendieran. Hace unos días supimos que un investigador de la Universidad de Córdoba, que publicaba un estudio cada 37 horas ha sido suspendido de empleo y sueldo durante 13 años por firmar sus trabajos por instituciones de Rusia y Arabia Saudí. A los pocos días hemos sabido que no eran unos hilillos ni era un caso aislado, y que Arabia Saudí ha pagado a más científicos españoles para hacer trampas en el ranking de las mejores universidades del mundo y colocarse en buenas posiciones. Blanco y en botella. A todos estos los ponía yo a cazar cobras.

