El año comenzó con un nuevo barómetro del CIS sobre la percepción de la igualdad y los estereotipos sociales acerca de las mujeres y los ... hombres que proporcionó titulares en prensa y alarma entre quienes desde el activismo, la educación o la política se dedican y preocupan por estas cuestiones. Supimos que un 44% de los hombres considera que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora les discrimina a ellos y que el porcentaje aumenta cuando nos situamos en la franja de 16 a 24 años; entonces, un 51,5% de los hombres piensa así.

No es mi intención ponerme chula con un «a mí no me ha sorprendido» pero la realidad es esa, que a mí no me ha sorprendido, pues se trata de un fenómeno insertado en otro más amplio, el de la brecha ideológica entre mujeres y hombres, que ha aumentado especialmente en los últimos cuatro años, desde 2020, y no solo en España.

Lo cierto es que lo que está pasando aquí coincide con la tendencia experimentada en los países de nuestro entorno, en los cuales esta brecha puede resumirse en términos globales como de una derechización de los varones; las jóvenes, por el contrario, tienden a situarse en el centro izquierda o izquierda. Sucede en EE UU, Alemania o el Reino Unido, por citar algunos ejemplos, y la explicación no debe buscarse en una única causa sino en una serie de causas y en un nuevo contexto: el cambio en la concepción que la juventud tiene sobre qué es ser de derechas y de izquierdas. Ya no son las desigualdades económicas las que definen su autoposicionamiento ideológico y político, sino las culturales e identitarias que permiten explicar el aumento de la brecha: la inmigración, el cambio climático o las reivindicaciones feministas –todo ello desprovisto de cualquier perspectiva material, económica– son los temas con los que se afronta e interesa la política. En este sentido, las mujeres son más sensibles a las cuestiones relacionadas con el clima o el feminismo.

En este contexto se apuntan factores que ayudan a comprender esa «discriminación percibida» por los hombres. Se habla de una reacción habitual a cualquier proceso de cambio social, algo que describió muy bien hace tiempo la periodista Susan Faludi en su libro 'Reacción, la guerra no declarada contra la mujer moderna', en el cual identificó los elementos de la reacción antifeminista de los 80. Se habla también de falta de modelos y referentes masculinos que se sientan cómodos dentro del feminismo y especial fuerza tienen las explicaciones que apuntan a pautas diferenciales de socialización y, sobre todo, de consumo de medios de comunicación y redes, incidiendo en la idea de que los jóvenes tienen muchas posibilidades de seguir a influencers antifeministas mientras que ellas encuentran con más facilidad referentes feministas entre sus influencers. Las cámaras de eco, es decir, los entornos virtuales que activan los algoritmos con los que trabaja internet, desempeñan un importante papel pues tanto ellos como ellas no necesitan buscar mucho para consumir discursos reafirmantes de sus posiciones.

Apenas he tenido unas líneas para exponer algunas de las ideas que permitan analizar un fenómeno tan complejo como el que el CIS ha evidenciado y los medios visibilizado. Un año más, mañana viernes, saldremos a la calle para reclamar igualdad real entre mujeres y hombres, no será tan multitudinariamente como en 2017-2020 pero será, si cabe, más necesario. Toca convencer de la necesidad de la reivindicación, desde mi punto de vista con datos y no solo con estrategias discursivas.