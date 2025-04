Aceptación pasiva

Comenta Compartir

En estos días ando pensando en la corrupción como un espejo que refleja la moral colectiva de la sociedad y me pregunto si llega a ... erosionarla. No me refiero sólo a esa doble moral que produce presbicia y dificulta ver la corrupción cercana pero agudiza la visión de la lejana; sino también a un fenómeno que llevo observando desde hace un tiempo: el creciente número de personas que mantiene una actitud indolente hacia ella. Me han sonado las alarmas al caer en la cuenta de la frecuencia con la que oigo y leo comentarios que expresan pasividad y resignación: «A mí no me extraña, son todos iguales, me aburre el tema»… Pero ¿es pasividad o más bien una especie de complicidad sutil? Quizá simple y llanamente signifique la aceptación tácita de la corrupción.

Intentando comprender las razones que motivan este comportamiento he recordado el concepto de «normalización de la corrupción». Susan Rose-Ackerman se refiere a él cuando la corrupción se vuelve parte integrante de la cultura y las prácticas cotidianas en una sociedad de tal forma que cuando los actos corruptos se convierten en habituales apenas suscitan asombro y la moralidad colectiva se erosiona gradualmente. Este proceso puede ser tan sutil que las personas ni siquiera se dan cuenta de su propia complicidad al permitir que la corrupción se extienda. Esta ceguera moral impide ver la gravedad detrás de ella o sentir la responsabilidad de combatirla. Tampoco ayudan algunas coyunturas. En sociedades donde las desigualdades son extremas o están en aumento, cuando la movilidad social y las expectativas son limitadas muchas personas se sienten desconectadas de los procesos políticos y esta alienación social genera sensación de impotencia llevando a la ciudadanía a resignarse y mirar a la corrupción como algo inevitable. No quisiera contagiar pesimismo. De hecho existen ejemplos de acciones colectivas que han desafiado a la corrupción arraigada; sin embargo, tampoco quiero ser ingenua u obviar que esta actitud indolente socava valores morales colectivos. En estos días mucho hablamos de los Koldos y los Ayusos, aunque no sé si lo hacemos en términos democráticamente correctos, éticos. Resulta difícil encontrar huecos entre quienes cuantifican la corrupción del contrario para utilizarla como proyectil contra él y quienes han decidido mirar para otro lado como si con ellos no fuera. Incluso hay quienes banalizan a lo moderno con un «Uf, corrupción, qué pereza me da». No me lo invento, me lo soltaron el otro día. ¿Qué si la corrupción de unos puede erosionar la moral de otros? El de la pereza ya les ha dado la respuesta.

