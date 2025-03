La batalla que nunca existió

Hace mucho tiempo –tanto que en España señoreaba el Caudillo por la G. de D y ni siquiera Pere Navarro era director general de Tráfico– ... alguien decidió asustar a los conductores y sembró las carreteras de cartelitos rojiblancos recordando las malaventuras ocurridas: «Aquí un muerto en 19...», o tres muertos o cinco heridos... El caso es que, al principio, los conductores vírgenes a la sazón de las casi siempre terroríficas «campañas de mentalización» de la DGT, frenaban en seco a pique de dejarse los dientes en el volante, pero enseguida se habituaron, como los pájaros a los espanta ídem, y pronto no hacían ni puñetero caso hasta que el inconmensurable Antonio Mingote dio al traste definitivamente con la campaña mediante una viñeta en la que bajo el cartel de 'Las Navas de Tolosa' se indicaba: «Aquí 15.000 muertos en 1212». Mano de santo. Campaña al traste, de un viñetazo.

Y hete aquí que hace muy pocos días, y en medio de una nevada a destiempo –cortesía del calentamiento global que amenaza congelarnos– desemboqué por Despeñaperros en el lugar de las Navas y, recordando la viñeta del maestro Mingote me preguntaba qué hubiera sucedido si se hubiera producido hoy día, o quizá dentro de algunos años –cuando la generación sufridora de la nueva ley de educación haya echado pelusilla en el bigote– llegando a la triste conclusión de que no hubiera tenido la menor consecuencia porque nadie la hubiera entendido; a nadie le sonaría la batalla que marcaría el principio del fin de la dominación árabe en España. Una dominación, por cierto, que no fue ni más ni menos que una invasión a sangre y fuego señoreada por los Putin de la morería aprovechando la flaqueza coyuntural del reino de Hispania (la actual Portugal incluida) y, como suele suceder, allanada por la traición de alguien «de dentro» el llamado Conde Don Julián que les facilitó la entrada, probablemente convencido de que era «la mejor posición para el interés general». Una invasión que pulverizó la unidad conseguida bajo el «Rex Hispaniarum» troceándola en múltiples reinos –nacionalidades– más ocupados de pelear entre ellos que en expulsar al invasor.

Hasta que, como consecuencia de aquella batalla que nunca existió para la indocumentada que hoy mueve el palmito con peineta y mantilla besando la sandalia del pescador, los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra, y voluntarios de León y Portugal, se unieron y fueron capaces de vencer al ejército muy superior de Muhammad al-Nasir, conocido en la jerga como «Miramolín» («príncipe de los creyentes») sospecho que antecedente directo del título de «comendador de los creyentes» que hoy luce el nuevo amigo del converso Pedro Sánchez. La debilidad hizo posible la invasión y la desunión propició su permanencia en el tiempo. Únicamente mediante una nueva unión lograron vencer al fin a los invasores a quienes el papanatismo actual pretende convertir en sabios, ejemplares y bienamados benefactores. Dicho sea, por supuesto, con la adecuada perspectiva de género.

Pero nada de eso sucedió. Todo quedó en el olvido. Don Antonio Mingote hubiera fracasado. «Aquí, todos muertos, en 2022 y siguientes».