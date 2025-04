Basura no, incivismo

Comenta Compartir

Es muy lamentable, fruto en gran parte de comportamientos incívicos, la situación que presenta el lugar donde están ubicados los contenedores de basura en la ... calle Juan Simeón Vidarte de Badajoz en las proximidades del número 14. Estos contenedores recogen la basura de los vecinos de la calle y de los establecimientos de hostelería existentes en las inmediaciones; ello se ha visto agravado desde que en las proximidades se han instalado varias hamburgueserías. Bolsas grandes de basura en el suelo, liquido derramado, cajas de cartón amontonadas. He verificado que aun estando vacíos los insuficientes contenedores que hay, las bolsas no se depositan en ellos y no se molestan en deshacer las cajas para introducir los cartones en el contenedor correspondiente. En resumen, una falta total de civismo. Sí, también los vecinos tenemos algún grado de responsabilidad. No, no lo achaco a la empresa de limpieza, aunque lo que estoy exponiendo lo ven y al menos no se aprecia que adopten soluciones. El viernes a las 7.50 de la mañana se veían las bolsas en el suelo; a las 12.30 pasé y ya estaban en los contenedores, imagino que las habrá introducido el eficiente personal de limpieza. La solución pasa por colocar más contenedores, la observancia por parte de todos de las normas en vigor al respecto y la vigilancia en el cumplimiento de las mismas. Es fácil de imaginar cómo estará el lugar el próximo día 25 y los 1 y 7 de enero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director