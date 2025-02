¡Basta de hipocresía!

No brindé cuando murió Franco, ni cuando Carrillo o La Pasionaria, ni siquiera cuando un etarra moría destripado en acto de servicio manipulando bombas. No es mérito, ni que sea buena persona, simplemente nunca se me pasó por la cabeza.

Tampoco he creído que Muñoz- ... Seca muriera de parada cardiorrespiratoria, siempre supe que murió fusilado. O que la parada fuera la causa de la muerte del alcalde socialista de mi pueblo durante la guerra cuando lo fusilaron en junio de 1942 en Badajoz.

No ignoro, a diferencia de algunos sesudos historiadores de visión monocular, los Comités Antifascistas ni los Tribunales de Sangre y la justicia que impartieron en mi pueblo sobre criminales tan importantes como Rosarito de la Gala, de diez años, Encarnación Rudilla, de seis, o María de la Gala, de tres. Don Francisco de la Gala, padre de Rosarito y tío carnal de María, también murió de parada cardiorrespiratoria, como sus hermanos Ernesto y Felipe, padre de María. Quizás se sentían tan mal que alguien, caritativo, les aplicó la eutanasia.

Ha muerto Almudena Grandes. Resulta obvio que no era santo de mi devoción, sus declaraciones estaban la mayoría de las veces frontalmente en contra de mi manera de pensar, pero, como en el caso de Franco, Carrillo o La Pasionaria, no he brindado por ello, al contrario, se ha ido prematuramente y me he acordado de los suyos, que la han perdido. Como no tengo que vender burras, no me siento en la obligación de rasgarme las vestiduras porque se ha ido una progresista. Ha muerto una persona, además joven, y sobra.

Ha muerto, como todos, de parada cardiorrespiratoria, para ser exactos la ha fusilado el cáncer, ese cabrón que no atiende a razones y lo mismo fusila a uno de derechas que a uno de izquierdas, a un progresista que a un facha –en el vocabulario taxonómico de algunos, la división que suelen hacer–, a un bueno que a un malo, a un niño que a un anciano...

Almudena dijo alguna vez que fusilaría cada mañana a dos o tres voces que la sacaban de quicio. No sé cuánto había de 'boutade' en alguien que presentaba un libro, de peaje a la cuadra Prisa o de otra cosa. Como no juzgo, me limito a traer sus palabras.

La víspera de un día de la violencia de género se descolgó con: «'Déjate mandar. Déjate sujetar y despreciar. Y serás perfecta'. Parece un contrato sadomasoquista, pero es un consejo de la madre Maravillas. ¿Imaginan el goce que sentiría al caer en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y –¡mmm!– sudorosos?».

Descanse en paz, quizás no era consciente de que decir estas cosas no hace ninguna gracia, solo daño.