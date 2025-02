Basado en hechos reales

Me crucé con la pareja por el centro de Cáceres. Debían de estar por la treintena, muy bien vestidos, él con traje iba comiendo unas ... patatas fritas. Al pasar a mi lado tiró la bolsa al suelo e inmediatamente me giré y le llamé. Se dio la vuelta y le dije mientras señalaba con mi dedo al suelo: «Se te ha caído esto». Pensé que se avergonzaría pero no fue así, se empezó a reír y contestó que no, que la había tirado. No salía de mi asombro y, con la ingenuidad propia de quien no concibe que se tiren papeles al suelo, le dije que no podía hacer eso. Me hizo un gesto despectivo con la mano mientras seguía riéndose y se fue. Yo, por mi parte, tras recoger la bolsa continué mi camino pensando que además de los ladrones de guante blanco también existen los guarros de guantes del mismo color.

A los pocos días, aun indignada por el suceso, me pasó otro episodio de naturaleza similar. Salía del supermercado y delante de mi una mujer de mi edad paseaba a su perro, que empezó a hacerse el remolón, como queriendo indicar que era hora de hacer sus necesidades. No me pareció apreciar en ella el gesto que en tal circunstancia hacen quienes tienen perro, buscar la bolsita para recoger los excrementos, así que decidí imitar al animal. No teman, solo le imité en lo de hacerme la remolona: paré para observar disimuladamente. Una vez el perro hubo terminado la señora siguió adelante. Apresuré el paso y cuando la adelanté le dije «imagino que si el animal hace eso en el salón de su casa, tampoco lo recoge ¿no?». No sé si pasó algo más porque ese día no estaba yo especialmente habladora, solo enfadada.

Pero como no hay dos sin tres, llegan las vacaciones de Navidad y vuelvo a mis paseos matutinos por un pueblo de la Sierra de Guadarrama. Esta vez lo hacía por una camino forestal muy transitado especialmente en su primer tramo por personas mayores y familias. Por lo general, quienes por allí van suelen llevar atados a sus animales aunque en ocasiones no es así. Cuando eso sucede –como me dan un poco de miedo los perros–, suelo pedir a los dueños que los sujeten y suelen hacerlo sin problemas, les doy las gracias y aquí paz y después gloría. Sin embargo, el otro día no fue así. El tipo me dijo que no, que no iba a sujetar al perro, que no hacía nada y que estaba jugando. Le insistí explicando que me daba miedo y ante su reiterada negativa argumenté que era un lugar de paseo y que tenía que tener en cuenta que hay personas a las que nos dan miedo los perros especialmente los que son tan grandes como el suyo. El individuo empezó a decir que su perro tenía derecho a correr libremente. No se mascaba la tragedia pero el ambiente se iba calentando y aunque con templanza le hablé del derecho a pasear tranquilos acabó llamándome pija y facha. Como lo están leyendo. Me largué farfullando un «puto guay posmoderno». Algo tenía que decir, ¿no?

Termino ya, no quiero cansarles con mis tribulaciones, solo otra anécdota, de ayer mismo. Esperando en la cola del supermercado, el tipo que estaba delante de mí colocó la compra en la cinta y dejó la cesta bloqueando el paso a la caja. Sin amago alguno de apilarla con el resto, al cabo de unos minutos lo hice yo mientras le preguntaba si estaba lesionado. Ni contestó. Fue entonces cuando decidí que volvería a escribir una columna sobre política, esta. Mientras pagaba la compra recordé la frase de Margaret Thacher «no existe la sociedad, solo los individuos». Quizá la esencia del individualismo, de la anti-ciudadanía, sea eso, un excremento de perro sin recoger, un papel tirado al suelo o una cesta bloqueando el paso.