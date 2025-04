Barra libre de insultos

Decía Aristóteles que en el medio está la virtud. Mi abuela, aristotélica sin saberlo, aplicaba a su filosofía cotidiana un axioma parecido: «ni arre que ... corra ni so que se pare», que venía a decir que el defecto y el exceso no son buenos para nada.

Tomemos, por ejemplo, el lenguaje. Pocas cosas hay más hirientes que la palabra. Pocas más sanadoras. Por eso los poderosos temen tanto al discurso libre y el mensaje suele ser la primera, y no menos importante, víctima de cualquier régimen totalitario, a la vez que su más eficaz aliada. Es antinatural que el ser humano no pueda expresar su opinión porque para ello desarrolló un sofisticado lenguaje. Quizás por eso, cuando caen las mordazas, las palabras salen con tanto desorden que, en vez de en instrumento, terminan convirtiéndose en armas y, en lugar de servir para crear, son blandidas para la descalificación y la discordia.

Desde hace tiempo parece que confundimos, cada vez con mayor contundencia, la libertad de expresión con el insulto y olvidamos la crítica constructiva para ampararnos en la desautorización que, aparentemente, nos sitúe por encima de todo aquello que no termina de gustarnos.

Decir, por ejemplo, que todos los médicos son comunistas porque hacen huelga o que todos los jueces son machistas porque aplican una ley, es una generalización tan burda que deslustra más al que lo lanza que al que lo recibe. Recuerdo a Esperanza Aguirre llamando vagos a los profesores mientras en los institutos pedíamos a los padres que las críticas nos las hiciesen personalmente, y no como chascarrillos delante de sus hijos, pues culpar siempre al profesor de los males del alumno es darle pie para justificar su posible desidia y, consecuentemente, la falta de interés por el estudio. Pocas veces recibimos progenitores intentando, realmente, mejorar nuestra enseñanza y eso que he conocido a muchos profesores bastante zopencos, entre los cuales espero no incluirme.

Pero pasemos al ámbito de nuestra política, que a todos repercute, donde el tono verbal está alcanzando niveles intolerables. De la susodicha descalificación global hemos pasado a una barra libre de, directamente, insultos. De ofensas llenas de saña y con un amargo regusto, más que por la sana confrontación de pareceres, por la incitación a la violencia, teatralización de tiro en la nuca incluido. Y lo peor es que esa agitación sale a la calle y hace crecer una irascibilidad que impregna los ánimos de un pueblo que, con lo que tiene encima, necesitaría mayormente que los padres de la patria les abasteciesen de paz y certezas.

Dicen los expertos que quienes insultan por sistema sufren narcisismo grandioso y que buscan alcanzar el poder por medio de la humillación al contrario. Pero el poder es como la fama, y los ochenteros aprendimos que la fama cuesta y hay que ganársela con sudor. No con cuatro contorsiones zafias al soniquete de una música pegadiza, disonante y, más que popular, populista.