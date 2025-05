Bares sin perros

El verano no sólo nos sirve para descansar en vacaciones o desconectar, sino también para conocer lugares nuevos o regresar a aquellos que hacía tiempo ... no visitábamos. Es en esas escapadas es cuando sientes inevitablemente la tentación de comparar tu pueblo y tus vecinos con los de otros lugares, para lo bueno, pero a veces también para lo malo.

Recientemente hablé en estas líneas de nuestro país vecino, Portugal, y de lo bien que nos tratan a los españoles, a pesar del desprecio histórico que les hemos venido propinando. En estos últimos viajes es en los que uno se da cuenta de nuestros hechos diferenciales respecto a otros lugares. Uno de ellos es lo mal que vamos en Cáceres en cuanto a la protección y respeto a los animales de compañía y muy especialmente a los perros.

No diré ni dónde ni como me invitaron recientemente, de forma impasible, a medio día y en plena ola de calor, a sacar al amor de mi hogar, una perrita chihuaua, del interior de un conocido bar, para morirnos en la tórrida canícula del 'Lorenzo' cacereño. En su interior no había perros, aunque cierto es que el suelo estaba lleno de despojos de comida y basura, y el olor a amoniaco procedente de las axilas de algunos, era abrumador. Unos días antes había cenado en un restaurante a orillas del Atlántico, donde el camarero nos recibió con un cuenco de agua y hielo para mi perrita, sin necesidad de pedírselo.

No voy a generalizar, pero vamos con retraso, y por si esto fuera poco, la patrulla canina que debería estar persiguiendo a los cerdos, y no a los perros, ni está ni se la espera. Los dueños de estos perros no recogen las cacas, suelen estar a menudo en esos bares que no dejan entrar a perros, y que ya alguien ha empezado a publicar para que se sepa... Qué cosas.