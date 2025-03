Comenta Compartir

Reunión en Barcelona. La última vez que vine fue tras el 'procés' y el hotel me costó 80 euros. Esta vez he pagado 200 por ... noche. Tras la indepelocura inexplicable, los salones tecnológicos han vuelto: la semana pasada fue el ISE, que consiguió ocupaciones hoteleras del 95%. El 27 de febrero empieza el Mobile y no habrá ni una habitación libre. Pero lo importante es el ambiente en la calle, sin crispación ni decorado independentista extremo en fachadas y balcones. Recorro librerías (Byron, Laie, Alibri): silencio, paz, lectores llenando los espacios con sillones. Ceno en la macrocervecería Moritz rodeado de 200 congresistas alemanes. La hostelería y el comercio disfrutan de una temporada alta en enero.

No juzgo políticas, solo cuento lo que veo, la Barcelona de siempre, la del 'seny', no la del 'catalá emprenyat'. La normalidad ha retornado y se palpa en la calle, aunque queden rescoldos de insensatez. Enciendo TV3. Ahí nada ha cambiado: sigue siendo una cadena de información y entretenimiento sesgados. Tiene una audiencia independentista que necesita ese reducto de fobia a lo español para reafirmarse en unas convicciones convertidas en justificación de su existencia. Ni los independentistas irreductibles van a renunciar a sus esencias porque se quedarían sin proyecto vital, ni TV3 va a apostar por la pluralidad porque perdería su audiencia. Pero TV3 es la vida televisada, no es la calle real de esta Barcelona que se recupera del desvarío y vuelve a ser cosmopolita y vibrante. Los partidos neuróticos interpretarán la situación a su antojo desde Madrid, pero pagar 200 por un hotel que valía 80 es la paradójica señal de que la sensatez ha vuelto a Barcelona.

