A banderazos

Olvídense del color carmesí, de las ondas que simulan el Guadiana y del león rampante con manicura plateada cual Rosalía. Ninguno de estos detalles que ... aparecen en la propuesta de bandera para Badajoz son verdaderamente el problema para que los concejales la rechazaran hace unas semanas. Aunque las polémicas caduquen cada vez antes, este asunto no ha terminado y el pleno volverá a debatir sobre la enseña a final de mes.

El resumen de lo ocurrido es muy simple. En 2021 el pleno decidió encargar una propuesta de bandera a una comisión, y en 2022, con la comisión formada y la propuesta sobre la mesa, los concejales rechazan cualquier posibilidad de acuerdo. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, ha presentado otra moción para aprobar la enseña antes de las elecciones.

La pregunta es cómo lo van a hacer. Parece que la elección debe tener dos partes: una de rigor histórico y otra de representatividad. Es decir, que los pacenses de hoy se sientan identificados con ella. Por mucha referencia histórica que tenga, si la ciudad de 2022 ve la enseña como un invento de los que están en el Ayuntamiento servirá para poco. Si no recoge la identidad, esa palabra tan manoseada en política, los esfuerzos serán en vano.

Los miembros de la comisión han puesto su nombre y su tiempo de manera desinterasada

El Ayuntamiento dispone de informes históricos encargados hace años. Le faltaba consultar esa parte de representatividad y decidió llamar a las asociaciones culturales, que es más fácil que convocar una consulta entre todos los pacenses.

Siempre dispuestos a todo, los representantes de esos colectivos acudieron a la llamada. Pero Manuel Cienfuegos (Amigos de Badajoz), Julián García Blanco (asociación Alfonso IX), Juan Carlos Romero (Recreadores); Juan Carlos Arce (La Cívica) y el experto en heráldica Miguel Calvo han salido escarmentados. Con ellos empezó el cronista oficial, Alberto González, pero no estaba de acuerdo con los derroteros del diseño y se marchó. Según él porque faltaba seriedad y conocimiento en esas reuniones. Pero, seamos justos, tampoco se puede pedir que en las asociaciones ciudadanas todos sean catedráticos de Historia y expertos en banderas. Por eso no parece correcto el trato que estas asociaciones han recibido por parte de los concejales, que han descartado su propuesta dudando de su capacidad. En cambio, todos han puesto su nombre y su tiempo de manera desinteresada.

Aprobar una bandera no es fácil. Eso lo debió entender Miguel Celdrán a la primera. El veterano alcalde tuvo 18 años de mayorías absolutas y Fragoso disfrutó de otros dos años en las mismas condiciones. Ambos pudieron otorgar una bandera sin consensuarla con los otros partidos y no lo hicieron. Quizás porque nunca se le plantaron decenas de pacenses bajo su balcón para exigir la enseña. Quizás porque sabían que los ciudadanos están más preocupados por que el contenedor esté vacío cada noche y la farola alumbre. Y, de ser así, puede que no les mereciera la pena desgastar las fuerzas en polémicas estériles.

En cambio, un alcalde en minoría como Ignacio Gragera con un socio de gobierno (PP) dedicado a boicotearle cada paso, lleva la propuesta a pleno incluso sabiendo que se la van a rechazar. Este es un detalle más de la inestabilidad que se ha instalado en el Ayuntamiento de Badajoz, donde cualquier asunto es susceptible de convertirse en un regate corto. Esto, sin contar con la lucha de egos que esta historia ha desatado entre algunos concejales, que parecen interesados en pasar a la posteridad gracias a la aprobación de la bandera.

Guiño a las asociaciones

Probablemente Ignacio Gragera siguió adelante con la propuesta de las asociaciones porque quería hacerles un guiño, ya que llevan años insistiendo en que Badajoz deje de ser la única capital de provincia sin enseña.

Muestra de esa cercanía con La Cívica o Amigos de Badajoz es que ha atendido otras reivindicaciones pendientes. La retirada de los mástiles de los toldos en la plaza de España, la conservación de los raíles del tranvía y la reconstrucción de la muralla por Hermanos Merino son ejemplos de ello. Incluso en alguna ocasión se ha hablado de la posibilidad de que Gragera termine liderando la candidatura de Badajoz Adelante, que cuenta con mucho apoyo entre esas asociaciones, en el caso de que Cs se hunda y el PP no le lance el salvavidas.

Está por ver si Badajoz aprueba una bandera y cómo lo hace. Hasta el momento solo ha servido para que unos y otros se enfrenten a banderazos.