De las bandas procesionales

Acaba la Semana Santa o Semana de Pasión. Lo segundo, este año le toca de lleno a Ucrania (de religión cristiana ortodoxa mayoritoria), que por ... algo pasión, del verbo 'patior', significa sufrimiento, que me acuerdo yo del latín del bachillerato (perdonen el excurso, pero es que me parece una falta de consideración no acordarse de la 'pasión y muerte' en Ucrania).

Quería decirles que, en España, decir Semana Santa y decir procesiones viene a ser lo mismo, aunque los periodistas esnobistas ya no se conforman: desfiles procesionales les llaman ahora. No conozco a nadie que diga: voy a ver, un suponer, el desfile procesional del Cristo Negro, si bien tan sobria procesión no sea representativa, precisamente, de lo que quiero glosar: las bandas procesionales y sus bellas y conmovedoras composiciones, creadas 'ad hoc'. Para los amantes, amantísimos, de la música, no puede haber manifestación artística más apropiada para poner en suerte el alma de los creyentes. Y de los no creyentes. La música que interpretan esas interminables orquestas itinerantes ejercen en mí el mismo efecto que produjeran sobre Stravinski, con perdón, aquella vez que visitase Sevilla en Semana Santa: «Oigo lo que veo, veo lo que oigo», dijera 'pasmao'. Es que no es para menos: la contemplación de esos impresionantes tronos 'pasionales', acompañados por decenas de músicos, cada cual con su instrumento de viento al viento. Y aquí viene lo malo.

En los años 60, en el Reino Unido nació un grupo musical que revolucionó el mundo todo: mis idolatrados Beatles, claro. A partir de ellos, el orbe se llenaría de grupos musicales (no había pueblo sin el suyo) que acabarían siendo llamados conjuntos. Y con el nombre de conjuntos hemos ido tirando durante más de medio siglo. Hasta que un mal día, a un 'anglopaleto', que así le habría llamado Umbral, le dio por llamar banda (uno de Radio3) a los conjuntos de toda la vida. Desde entonces, la mancha se ha ido extendiendo de tal manera que no hay presentador musical que se precie que no incurra en tan leso pecado, del que no se ha librado ni el número uno de la radiodifusión: el hombre que entrevista a papas y reyes. De Carlos Herrera hablo.

En efecto, Carlos Herrera, prosélito principal de la Semana que acaba, que en los días previos a la misma aprovecha la menor ocasión para emitir fragmentos extraordinarios de las formidables bandas, que tiene incluso un programa dedicado expresamente a las mismas en las grandes 'madrugás', el mismo Herrera les decía, en su programa semanal de música pop, mayormente americana, ha acabado llamando bandas a los conjuntos de toda la vida. Vergüenza, más que indignación, me produce escuchar semejante memez de su boca. Que lo diga Malú (lo dijo en el 'Hormigonero'), tiene un pase, pero que lo diga Herrera, «el de la Semana Santa», no tiene perdón ni de 'su' Candelaria.

Un respeto a las bandas, 'please'. Y a los conjuntos, 'banda sonora' de mi vida, 's'il vous plait'.