Los bancos y la bronca

Carlos San Juan, un señor mayor de Valencia, decía que se había sentido humillado por el trato que le dieron en su banco al realizar ... un trámite digital que él desconocía y como consecuencia de ello inició una recogida de firmas para conseguir un trato más humano y con menos trabas digitales, al que yo también me apunto. Y no solo es el trato, que también, sino que además existe un número decreciente de sucursales bancarias a las que acudir para realizar operaciones financieras en persona, teniendo en cuenta que entre 2020 y 2021 en España se han cerrado más de 3.000, lo que empeora aún más la situación. Para mejorar estas condiciones, sobre todo para las personas mayores, sería recomendable alcanzar unas circunstancias de vida más dignas afianzando un servicio de banca más cercano, con la instalación de más cajeros, aunque se instalaran en Correos, y un adiestramiento de los empleados bancarios, porque cada vez hay menos atención presencial, aparte de la limitación horaria para conseguir por caja dinero en metálico, ya que a las 11.30 horas deja de funcionar ese servicio de mostrador. Es cierto que la pandemia ha obligado a que muchos trámites haya que realizarlos por internet para no salir a la calle, pero hay que entender que una gran mayoría de los españoles de esa edad aún no se han digitalizado y eso les afecta muy directamente. Por último, no podemos dejar de entender que los mayores merecen más dignidad y más respeto, pero imaginense si a todos les diera por rescatar la totalidad de su dinero sin más. ¿Sería una bronca o no?

Cartas al director