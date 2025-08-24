Bálsamo emprendedor

Comenta Compartir

El crecimiento de los autónomos societarios refleja un cambio significativo en el autoempleo. El colectivo supone ya más de un tercio de los trabajadores por ... cuenta propia, impulsado por la búsqueda de mayor seguridad y una fiscalidad atractiva. En caso de fracaso, la responsabilidad patrimonial recae en la sociedad, y el autónomo no tiene que responder con sus propios bienes, un alivio frente a la incertidumbre. La cruz de la moneda es el coste de la actividad. El precio del alquiler está desbocado. De hecho, llegan a destinar hasta el 50% de sus ingresos netos para pagar un local, lo que asfixia a muchos negocios y limita su capacidad de reinversión. Esta situación ha generado una sangría en cierres de comercios debido a la carga del alquiler, y se pide regular su coste en zonas tensionadas, sobre todo en las grandes ciudades, debido a la especulación. Otro de los problemas que acarrea esa precariedad, tanto patrimonial como la de afrontar el precio de la renta, es que propende a que esos autónomos se vean abocados a cobrar en dinero negro, pues debilita la transparencia económica, precariza su futuro y burla a la hacienda pública, con el consiguiente perjuicio contra las necesidades del país.

