La balada de la tata buena

En una aldea de las montañas niponas a los ancianos que cumplían setenta años se les dejaba a su suerte en un monte para que ... muriesen. A esa edad eran una carga para sus parientes y vecinos. Los ancianos asumían resignados a su cruel destino. Este es el argumento de 'La balada de Narayama'. Cuando vi esta película de Keisuke Kinosita me resultó ajena a mi vida y a la sociedad a la que pertenezco. Claro, entonces era joven y mi conciencia de la vejez apenas era un esbozo. Ahora que mi vida se asienta en el recuerdo de familiares y amigos que aguardan la primavera en los cementerios y asisto a la consumición de las pavesas de otros tantos, mi percepción de la ancianidad ha cambiado sustancialmente y me duele en el alma que la sociedad tecnológica, urbana y de consumo a la que pertenezco, que no encamina a sus mayores a morir en la cima de una montaña, pero arrincona en domicilios y residencias a muchos, donde entonan una balada de soledad.

El cine retorna a la vejez y sus consecuencias con la película 'El padre', de Florian Zeller. En ella Anthony Hopkins encarna, de forma soberbia, a un anciano que padece Alzheimer. Su realidad deformada choca de plano con la verdadera. El resultado: un sufrimiento tan insoportable como irreversible en presencia de unos familiares que entonan la balada del olvido. Pero, miren por donde, nos topamos ahora con el documental '100 días con la Tata', en el que una anciana emeritense, Luisa Cantero, llena de vitalidad, pero también con lacras que la convierten en una persona dependiente, encuentra en el chaval que ha criado el sostén para encarar cada amanecer con ilusión de madre primeriza. Por otra parte, ese chaval halla en su tata la infinitud de un horizonte de amor que, por desgracia, un bien día la muerte puede cercenar en parte (por fortuna, el cariño se prolonga más allá de las ausencias). En '100 días con la Tata' Miguel Ángel Muñoz lanza un mensaje: nuestros mayores, a pesar de sus limitaciones, viven en plenitud su ocaso si se les da cariño La Tata es hija de esa Extremadura emigrante y generosa. Una mujer zarandeada por el destino que le robó amores para cumplir un compromiso, cuidar de su madre enferma, antaño solo obligatorio para las hembras (como los varones forzosamente hacían la mili) y que halló en Madrid un premio tardío en forma de niño al que cuidar. Ese niño es hoy el actor Miguel Ángel Muñoz quien, con magistral tino y pasión filial, en '100 días con la Tata' lanza un mensaje: nuestros mayores, a pesar de sus limitaciones, viven en plenitud su ocaso si se les da cariño. De propina, el documental nos da un subidón de moral viendo a la Tata extremeña y su «niño» como una pareja de héroes que se enfrentan con la munición del amor, en los 35 metros cuadrados de un piso de alquiler, a un aislamiento planetario. Mientras, en la butaca del cine, mi alma entona una balada esperanzadora a la bondad.

