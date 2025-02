Un INE bajo control

Comenta Compartir

La dimisión del presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, tras reiteradas declaraciones críticas sobre los datos estadísticos o adelantados aportados en torno al crecimiento ... económico o la inflación, no solo permite concluir que se ha debido a la manifiesta falta de confianza del Gobierno. Invita a sospechar que el Ejecutivo de Sánchez perseguía con sus manifestaciones tal desenlace, para evitar recurrir formalmente al cese, sustituyéndolo por una renuncia inducida a conciencia. El Instituto Nacional de Estadística es un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito al Ministerio de Economía. Pero no es un servicio ministerial, precisamente para garantizar la objetividad que requiere el manejo de información concerniente al interés público. Si el Gobierno tiene reservas en cuanto a la metodología empleada por el INE, por ejemplo a la hora de evaluar las tasas de actividad, no puede extender dudas sobre su solvencia sino plantear alternativas con argumentos científicos que estén avalados académicamente y sean acordes al Eurostat. Dado que el INE no sirve al Gobierno sino al país en su conjunto, su discusión y eventuales decisiones al respecto deben residenciarse en el Congreso de los Diputados.

