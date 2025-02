Bajarse al moro

Conocí a un arquitecto italiano que presumía de que, cuando acabó la carrera y andaba 'buscando cacho', investigó en qué partido político había menos arquitectos ... afiliados; resultó ser el hoy difunto PSI y ahí se arrimó con el entusiasmo de un fervoroso neófito. Bingo. Cuando al fin el PSI se hizo con el gobierno de la República, mi amigo se alzó con el santo y la limosna convirtiéndose en uno de los estudios de arquitectura más señeros de Italia. Se hizo rico, muy rico y cuando el PSI entró en barrena, cayó en la cuenta de que le desagradaba el olor a sudor de los obreros, por lo que abandonó justo a tiempo la nave socialista, antes de que se hundiera definitivamente, con el capitán Bettino Craxi saludando desde el puente. Y cuento esto porque, a raíz de la comparecencia en las Cortes de José Manuel Albares, insólito ministro de Asuntos Exteriores, me dio el pálpito de que la criatura hubo de hacer lo mismo que mi amigo el arquitecto italiano, afiliándose al partido en el que militaban menos socialistas y así se explica cómo llegó la criatura a escalar puestos en 'la carrera' hasta encaramarse en el sueño de cualquier diplomático, la embajada en París, para seguidamente aterrizar en los dulces prados de la Moncloa, hasta colarse en el Consejo de Ministros cuando, como era de esperar, Arancha González Laya cantó la gallina.

No es fácil entender la última comparecencia en las Cortes del ministro sin que, inexorablemente, hubiera presentado a su término la dimisión irrevocable. Hay que ser artista para conseguir, en España, poner de acuerdo a toda la oposición desde la cacareada 'extrema derecha' hasta la vergonzante 'extrema izquierda', siempre atenta a disfrazarse de lo que sea para ocultar su gracia. Aún no sabemos quién de entre los lameplatos monclovitas escribió esa carta imposible al macandón marroquí, en la que se confundía todo, incluido el cargo de quien, supuestamente, la redactaba. Gracias a los dioses parece que no salió de acción exterior porque entonces sí que estaríamos en grave riesgo. Pues resultó que Pedro Sánchez –Antonio en italiano– quiso jugar a listillo con el moro y le envió la carta, así como de tapadillo, 'para ti y para mí', jugando a remediar, pero a cencerros tapados. Un sátrapa y un trápala jugando a caballeros. Imagino la sorpresa del Comendador de los Creyentes. Le acababan de regalar la baza perfecta para cabrear definitivamente a su enemigo argelino con el tontaina español y quedar ante su gente como el gran vencedor. Y la carta secreta se convirtió en pregón. Y España en el hazmerreír de la morería. Y al Gobierno se le vino el aparejo a la barriga; los ministros perro flautistas aprovecharon para hozar en el lodo, y el de no sé qué exterior miró de un lado a otro sin acabar de saber en dónde estaba. Una vez más, el escorpión picó a la ranita.

Llueve barro, otra vez. El polvo del desierto vuelve a marranearlo todo. Es el riesgo de bajarse al moro. Al ministro se le embarran las gafas. Pero sigue viendo igual.