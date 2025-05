Comenta Compartir

Hay una letrilla de Góngora que empieza «opilose vuestra hermana» y al final se resuelve en un embarazo. La opilación es sinónimo de amenorrea, o ... falta de la regla. La baja por menstruación es asunto espinoso. Todas hemos notado en la menarquia ese dolor característico y desconocido, por suerte, hasta entonces. La dismenorrea o dolor menstrual puede ser insoportable, con vómitos, mareos, sobre todo el primer día, dependiendo de la mujer, o ser algo que no impide la vida normal. Aquí viene el conflicto. Las mujeres con un problema real podrían acogerse a la baja, pero habrá mucha espabilada que quiera aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. La endometriosis se puede justificar y presentar un certificado médico. Lo mejor es no tenerla. Una mestruación anormal en que las células del endometrio o membrana que recubre el útero, la regla no es otra cosa que su expulsión, pueden incluso filtrarse hasta el intestino, formando quistes. La estadística que expone José Juan del Solar en su carta a HOY del 26 de mayo es un disparate: «Solo catorce de cada mil mujeres padecen la dismenorrea» es como decir que no la padece ninguna. En cuanto a los trastornos piscológicos, que también expone en su carta, inhabilitantes de la menopausia, o hay una patología previa o es muy raro. Las hormonas son importantes, pero no hasta ahí o nada que la naturaleza, que es sabia, no haya previsto. Esa naturaleza que nos ha hecho más fuertes a las mujeres, preparadas para soportar el estado tóxico del embarazo y «parir a los hijos con dolor» como dice la Biblia. Que los hombres fueran a la guerra no estaba en el programa; algo les tenía que tocar.

